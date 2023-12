D1 Milano x Mad Paris: il nuovo audace orologio in limited edition

D1 Milano x Mad Paris: due giganti nel mondo dell’orologeria di lusso hanno collaborato per creare un esclusivo orologio in edizione limitata, che rappresenta un salto nel futuro e ridefinisce le regole con un design senza compromessi.

Questo progetto unisce innovazione, ricerca e tecnologia, il cui risultato è una personalizzazione potente e vivida che rispetta il design identitario di D1 Milano, un marchio noto per la sua raffinatezza e attenzione al dettaglio.

Mad Paris, specializzata nella customizzazione di orologi di alta gamma, ha portato la sua visione unica in questo progetto. L’orologio, frutto della collaborazione tra D1 e Mad, è disponibile in sei varianti colore e presenta una personalizzazione audace dalla forma innovativa, dando vita a qualcosa di veramente iconico. Il design è rivoluzionario e ribelle, con una visione atipica che rompe le regole convenzionali.

Il modello presenta una cassa trasparente da 39mm avvolta da una cover in nylon fluido, una membrana tecnica che scorre lungo tutto il bracciale, lasciando visibili i dettagli metallici. Le lancette a contrasto si stagliano sul quadrante materico senza indici, mentre le viti a vista, la corona e il case back in acciaio contrastano nettamente con il nylon, risultando in un accessorio d’avanguardia.

Le sei varianti colore, Absence, Soul, Freezer, Spectrum, Viridis e Terra, presentano combinazioni uniche di quadranti, lancette e cinturini in PU semitrasparente, ognuna con una finitura matte distintiva. Ogni variante ha un suo carattere, da quadranti neri, grigi chiari, viola, verdi, a marroni, con lancette che variano in colori e finiture, creando un contrasto eccezionale.

Sono solo 400 gli esemplari di questo orologio che lo rendendolo già un oggetto da collezione per gli appassionati di segnatempo e design, un pezzo must-have per chi ama distinguersi nel mondo dell’orologeria di lusso.

Copyright Image: Sinergon LTD