Louis Vuitton Tambour 2023: l’inizio di una nuova era

Louis Vuitton Tambour 2023: era il 2002, l’anno in cui la Maison francese ha presentato per la prima volta l’orologio Tambour, una cassa immediatamente riconoscibile a forma di tamburo con una visione audace e sbalorditiva dell’interpretazione del tempo.

Ora, 21 anni dopo, il Tambour si evolve e sfoggia una nuova immagine con una cassa più sottile, caratterizzata da finiture eccezionali, eleganti linee scultoree e fluide.

Louis Vuitton Tambour 2023: due nuove versioni in acciaio

Due versioni in acciaio sono il punto di partenza per la presentazione del nuovo Tambour. Un modello tono su tono con quadrante grigio-argento o con quadrante blu intenso a contrasto sono le varianti per la presentazione della rinnovata collezione della Maison, un Tambour arricchito da due ulteriori novità per Louis Vuitton, un bracciale integrato e un esclusivo movimento automatico di nuova fattura ideato da La Fabrique du Temps Louis Vuitton.

Cosa caratterizza un orologio Tambour? Una cassa rotonda dai lati svasati, contrassegnata da 12 lettere Louis Vuitton, un volume preciso, quasi architettonico nell’approccio alle dimensioni e alle proporzioni. Tutte queste caratteristiche, e non solo, sono ricorrenti e

amplificate dai sofisticati dettagli dell’ultima versione del Tambour.

Il design si insinua in ogni linea del nuovo Tambour. Un profilo moderno, con un diametro di 40 mm assolutamente unisex e una cassa con uno spessore pari a 8,3 mm che segue la linea del braccio di chi lo indossa. Il bracciale integrato nel nuovo Tambour è sinonimo di robustezza e fluidità, grazie alle maglie sottili e curve che consentono una vestibilità aderente e confortevole al polso, in grado di competere con il cinturino in pelle più morbido.

La parte esterna dell’orologio, ogni superficie a contatto con la pelle, è modellata per adattarsi al corpo. Il fondello non è piatto, ma crea un arco verso la carrure, seguendo la curva naturale dell’avambraccio verso il polso. Le maglie del bracciale, convesse sulla superficie superiore e inferiore, formano un profilo arrotondato che mantiene una linea di contatto continua con il polso.

Il bracciale si fonde perfettamente con la cassa, una costruzione priva di anse che rende il nuovo Tambour l’unico orologio veramente rotondo con bracciale integrato. Una chiusura invisibile completa l’estetica slanciata del bracciale, ottenuta con una fibbia pieghevole a tre

lame la cui posizione può essere identificata solo attraverso dettagli discreti: l’incisione Louis Vuitton sulla maglia finale e l’assenza della maglia centrale lucida che separa la singola maglia spazzolata dalla successiva.

Le finiture spazzolate prevalgono, tranne alcuni casi, come le smussature del bracciale lucide e le maglie centrali, o la corona lucida, a forma di tamburo come la cassa, con scanalature nette eppure morbide che rendono la carica e la regolazione dell’orologio un piacere per i sensi. La lunetta sabbiata dai bordi lucidi presenta il nome della Maison in dodici lettere in rilievo e lucide, ognuna minuziosamente scolpita in linea con un indicatore delle ore.

Louis Vuitton Tambour 2023: il quadrante

Il quadrante del nuovo Tambour infonde una profondità e una tridimensionalità sensazionali. La minuteria è suddivisa da un incavo a gradino lucido e si compone di un anello esterno per i minuti e di un anello interno per le ore, entrambi con le superfici principali microsabbiate.

Gli indici del quadrante sono concepiti in modo tale da completarsi l’uno con l’altro in termini di equilibrio dello spazio: gli indici dei 5 minuti sono incassati, mentre le ore sono caratterizzate da applicazioni. Una tale differenza di altezza degli indici consente una lettura rapida, poiché la luce interagisce in modo variabile tra loro, un cambiamento che gli occhi percepiscono inconsciamente anche senza rendersene conto.

Gli indici sono in oro e diamanti lucidi per esaltare l’interazione con la luce, ma anche in condizioni di scarsa luminosità il nuovo Tambour rimane perfettamente leggibile, grazie alle cifre e alle lancette riempite con Super-Luminova. L’evoluzione delle lancette Tambour in oro, da larghe stanghe a lancette traforate, affusolate e sfaccettate, conferisce un ulteriore senso di spazio all’orologio. Le lancette più sottili consentono di vedere di più del quadrante in qualsiasi momento, con un conseguente alleggerimento generale dell’orologio, visivamente e concettualmente.

Il nuovo Tambour afferma la sua nuova identità nella sezione centrale del quadrante spazzolato, Louis Vuitton Paris, una dichiarazione delle origini della Maison, fondata a Parigi nel 1854. Scritto sotto il contatore dei piccoli secondi Fab. En Suisse sostituisce la più familiare garanzia di qualità Swiss Made, un piccolo cambiamento che allude ai quadranti storici dell’alta orologeria degli anni ‘50 e ‘60. In forma non abbreviata, la frase è “Fabriqué en Suisse” è un omaggio a La Fabrique du Temps Louis Vuitton e agli elevati livelli di maestria artigianale di questo segnatempo.

Louis Vuitton Tambour 2023: il movimento

Il nuovo calibro LFT023 non è solo il movimento che compone il Tambour evoluto, ma è anche il primo movimento automatico a tre lancette di proprietà, progettato da Louis Vuitton in collaborazione con gli specialisti del movimento Le Cercle des Horlogers, a incarnare nella sua interezza i codici visivi della Maison, dal coperchio del bariletto con una lavorazione che rimanda a un fiore Monogram al microrotore impreziosito da una LV stilizzata in un motivo ripetuto.

È di sicuro contemporaneo, con ponti microsabbiati, bordi lucidi e smussature in linea con l’estetica dell’orologio. Una platina principale a grana circolare allude alla decorazione tradizionale del movimento, ma i gioielli trasparenti e incolori al posto dei tradizionali rubini

magenta del movimento mantengono l’approccio visivo avanguardistico del calibro LFTO23.

Il microrotore è in oro 22k a inerzia elevata, unito a un ingranaggio periferico che assicura una carica eccezionalmente efficiente al bariletto, con 50 ore di riserva di carica a una frequenza di 28.800 vph equivalente a 4 Hz. Cronometro certificato secondo gli stessi standard di prestazione applicati da alcune delle più prestigiose case orologiere del settore, il calibro LFT023 ha una tolleranza massima di precisione compresa nel range -4/+6 secondi per giorno.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.