Bell & Ross BR 03 Military Ceramic: pura ispirazione militare

Bell & Ross BR 03 Military Ceramic rappresenta un cambiamento permanente. Questo paradosso cattura perfettamente il processo che ha portato alla creazione del nuovo orologio. Nonostante la sua somiglianza con l’originale, in realtà, questo segnatempo compie molteplici evoluzioni.

Fin dal 2006, il BR03 è stato un pilastro costante del brand. Il suo design iconico è direttamente ispirato al pannello di controllo di un aereo, con la Maison che ha costruito il suo principio fondante di funzionalità attraverso l’iconico design “rotondo all’interno del quadrato, con quattro viti”, che è apparso la prima volta nel 2005 con il BR 01. Nel 2023, il nuovo BR 03 è stato ulteriormente reinventato con una cassa da 41mm, in modo che tutto evolva, ma nulla cambi.

Bell & Ross BR 03 Military Ceramic: caratteristiche

Nel mondo del design dei segnatempo, ingrandire o ridurre una cassa di un singolo millimetro rappresenta uno sviluppo significativo. Bell & Ross ha deciso di rivisitare l’orologio, così che potesse pianamente soddisfare le aspettative degli appassionati di oggi. Passando da 42mm a 41mm, le dimensioni più piccole della cassa cambiano risolutamente le finiture visive dell’orologio.

Capace di rilevare dettagli all’apparenza irrilevanti, l’occhio umano percepisce immediatamente queste dimensioni ridotte. Le stesso vale per le anse più sottili: 4mm rispetto ai 4.5mm precedenti, con un nuovo effetto sfaccettato. Il cambiamento si manifesta anche negli angoli arrotondati dalla cassa più smussati e le lancette più sottili.

Oltre a queste trasformazioni del design, l’evoluzione del BR 03 è enfatizzata da un cinturino in caucciù più stretto e raffinato e, soprattutto, nella scelta di un movimento automatico dalle maggiori prestazioni. Il calibro BR-CAL.302 permette a chi lo indossa di godersi una prolungata riserva di carica di 54 ore.

Il nuovo orologio BR03 si inserisce in una collezione completa, che già comprende diversi modelli, tutti potenziati dall’ultimo movimento

automatico BR-CAL.302 e impermeabili fino a 100m. La nuova collezione BR03 presenta 6 design iconici, rivisitati: tre modelli con una cassa in ceramica nera e tre versioni in acciaio lucido. Completano la collezione due nuovi segnatempo: un modello in acciaio dotato di un quadrante color rame e una versione in ceramica con quadrante color khaki.

Tre dei modelli che coltivano le radici del brand e la sua estetica originale presentano una cassa nera opaca (Black Matte), una completamente nera (Phantom) e una neo-retrò (Heritage), versioni fedeli ai principi degli strumenti aeronautici.

Tre versioni in acciaio lucido – Black Steel, Blue Steel e Golden Heritage – si giocano la carta della modernità con rispettivamente il quadrante nero, blu e marrone (quest’ultima tonalità è nuova per Bell & Ross), offrendo un look di tendenza e allo tempo stesso neo-retrò.

Il BR 03 Copper presenta un seducente quadrante color rame, ottenuto attraverso la galvanizzazione e punteggiato da numeri e indici incisi innero che creano un sottile effetto di profondità. Il quadrante è valorizzato da due lancette blu metallico che conferiscono a questa iterazione del BR 03 un tocco retrò ultra-moderno.

Infine, il BR 03 Military Ceramic combina una cassa in ceramica opaca nera con un quadrante color khaki. Questo potente segnatempo è audacemente e dinamicamente posizionato sulla scia degli orologi di ispirazione militare che hanno determinato lo stile Bell & Ross fin dalle origini del brand.

—–

