C4 e C4 X Hybrid 136 combinano efficienza energetica, riduzione dei consumi e delle emissioni, e sono la soluzione ideale per chi cerca un veicolo confortevole e rispettoso dell’ambiente.

Citroën introduce la tecnologia Hybrid 48V su C4 e C4 X che elimina la necessità di ricarica esterna, promettendo un’esperienza di guida confortevole e allo stesso tempo rispettosa dell’ambiente grazie alla riduzione del 20% nei consumi e nelle emissioni di CO2. C4 e C4 X Hybrid 136 hanno un prezzo di partenza rispettivamente di 30.550 euro per il modello C4 e di 32.050 euro per il C4 X, con le prime consegne previste per maggio.

L’ibridazione leggera offerta da Citroën con il sistema Hybrid 48V permette ai modelli C4 e C4 X di beneficiare di una doppia motorizzazione, elettrica e termica, che lavora in simbiosi per garantire prestazioni ottimali e un significativo risparmio energetico. Il motore elettrico, supportato da una batteria da 48V, assiste il motore termico nei momenti di maggiore richiesta energetica e si ricarica automaticamente durante le fasi di decelerazione, eliminando così l’ansia da ricarica e garantendo fino al 50% di viaggi urbani in modalità completamente elettrica.

Questa nuova soluzione ibrida non solo riduce l’impatto ambientale, ma migliora anche la qualità della guida, grazie alla riduzione delle vibrazioni e alla possibilità di accedere liberamente alle zone a traffico limitato. La tecnologia Hybrid 48V si dimostra una scelta vincente anche in termini di costi di gestione, grazie alla riduzione del consumo di carburante fino al 20% rispetto ai modelli a benzina equivalenti e a un’efficienza particolarmente elevata in ambito urbano.

Le prestazioni dei modelli C4 e C4 X Hybrid 136 sono supportate da un motore benzina di nuova generazione e da un sistema di propulsione elettrico sincrono a magneti permanenti, che garantiscono reattività e fluidità di guida in ogni situazione. La dotazione tecnologica include inoltre un cambio elettrificato a doppia frizione ë-DCS6 e una batteria agli ioni di litio da 48V, progettata per ottimizzare lo spazio e mantenere inalterata la capacità di carico.

Copyright Image: Sinergon LTD