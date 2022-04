Richard Hammond vende le sue supercar per guidare dei pick up

Richard Hammond dice di essere in piena crisi di mezza età e vende le sue sportive per guidare dei pick up e una Land Rover

Sembra che Richard Hammond sia nel pieno di una crisi di mezza età. È lui stesso a dichiararlo, ponendosi in contrasto con la tipica crisi maschile che, di solito, vede chi può buttarsi a capofitto nell’acquisto di auto sportive più o meno costose, o fare altri folli cambiamenti.

Lui, al contrario, della sua invidiabile, seppur un po’ tamarra, collezione si sta liberando vendendo quasi tutte le sue supercar in favore di pick up che, dice, ama guidare.

Hammond come Clarkson?

Il celebre conduttore 52enne di The Grand Tour sembra seguire a suo modo le orme del collega e amico Jeremy Clarkson, anche lui sempre più distante dal mondo dei motori. Al Mirror ha dichiarato che guida principalmente una Land Rover o un pick up, e che preferisce questi a delle sportive super veloci.

A tal proposito, ha detto anche che non si getta più in situazioni pericolose, per le quali è divenuto noto specialmente negli ormai lontani tempi di Top Gear che lo hanno più volte portato all’ospedale, e due addirittura in coma. Tuttavia, la passione per le auto rimane tanto che continua la gestione di The Smallest Cog, la sua officina di restauro.

Sembra che il suo allontanamento dalle supercar e di conseguenza dalle situazioni pericolose si debba alla moglie Mindy e alle figlie Izzy e Willow, rispettivamente di 21 e 18 anni. “Non voglio rischiare di togliermi dalla loro vita perché ci divertiamo tutti insieme e non vorrei non essere con loro per questo“.

