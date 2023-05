Timex Marlin Automatic: design classico e raffinato dal sapore retrò

Timex Marlin Automatic: la collezione Marlin è l’iconica linea di orologi di Timex che cattura da sempre grande attenzione per le sue linee pulite e il suo design essenziale. Presentata quando il “Timex All Star Jazz Show” andava in onda da New York City, negli anni a venire l’evoluzione di questo amato orologio ha portato il design classico ai giorni nostri.

Il nuovo modello Marlin Automatic riprende il design del celebre Marlin degli anni ’60 e affianca la purezza e il piacere di un movimento automatico ad una raffinatezza senza tempo. La cassa leggermente tonneau da 39 mm è in acciaio, accoglie un quadrante nero con cifre arabe bianche dal sapore retrò e minuteria in stile “chemin de fer” in bianco come le lancette di ore, minuti e secondi.

A ore 3 il datario e a ore 9 è collocato il quadrante secondario con sfera rossa per l’indicazione delle 24 ore. A ore 12 si trova il logo Timex Automatic e a ore 6 è presente la firma della collezione Marlin.

Il movimento è visibile dal fondello a vista, che riporta il nome della collezione e l’iconico pesce “marlin”. Il nome Marlin è presente anche sulla corona. L’orologio dispone di un cinturino in pelle colore nero con fibbia ad ardiglione. Il segnatempo Marlin Automatic di Timex è animato da un movimento automatico ed è impermeabile fino a 50 metri.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.