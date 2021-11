Spia di avaria del motore: come disattivarla e risolvere i problemi

1 di 4: La spia di avaria

La spia di avaria del motore, chiamata comunemente come spia del motore, si accende o quando si presenta un problema al motore o quando c’è un problema al sistema di controllo delle emissioni di scarico.

Tra le spie della macchina è una delle più importanti, ed è bene che se si presentano dei codici di errore sul computer di bordo tu sottoponga il tuo veicolo a un controllo per capire qual è la causa determinante queste problematiche. Questa spia è uno dei simboli dell’auto di colore giallo e il disegno rappresenta, naturalmente, il motore. Dopo aver risolto il problema di fondo, sarai in grado di spegnere la spia. Ecco come procedere.

Per questo processo non serve molto: infatti dovrai munirti solamente di una chiave inglese e di uno strumento per la diagnosi dell’auto facilmente reperibile su Amazon, nei siti o nei negozi specializzati.

Per spegnere la spia di avaria del motore ci sono due metodi: il primo è quello che vede l’utilizzo dello Strumento di Diagnostica, il secondo – quello più vecchio – è quello di cancellare il codice di errore sul computer di bordo. Vediamoli entrambi, dal momento che tutti e due si rivelano molto utili quando la spia del motore è accesa.