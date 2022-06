Nuovi caschi Sena 2022: Impulse e Stryker con Sound by Harman Kardon

I nuovi Impulse e Stryker dispongono di entrambe le piattaforme di comunicazione Bluetooth e Mesh Intercom.

Nuovi caschi Sena 2022: Sena Technologies presenta due nuovi smart helmet, il modulare Impulse e l’integrale Stryker della linea Sena Quantum con Sound by Harman Kardon. Entrambi i caschi sono dotati della tecnologia di comunicazione Mesh di Sena, e di altoparlanti e microfono disegnati dagli esperti audio di Harman Kardon.

Speaker e microfono sono stati realizzati in collaborazione con gli esperti audio di Harman Kardon per un suono di prima classe all’interno del casco da moto. Il design interno di ciascun casco è ottimizzato da Sena per ottenere un piacevole smorzamento acustico degli altoparlanti Sound by Harman Kardon. Gli speaker posizionati con precisione e il design interno, in combinazione con il nuovo microfono, garantiscono un’esperienza audio ineguagliabile per i motociclisti.

Nuovi caschi Sena 2022: caratteristiche

Il casco Impulse è stato progettato con una comoda vestibilità ovalizzata e una leggera calotta in fibra di vetro composita. Impulse è disponibile nelle taglie S – XXL nei colori nero opavo o bianco lucido.

Il nuovo casco integrale di Sena è dotato di altoparlanti e microfono premium Sound by Harman Kardon per un audio ineguagliabile. Stryker è ricco di caratteristiche tra cui una luce posteriore a LED, comunicazione Mesh e Bluetooth, visiera parasole retrattile e accesso all’assistente digitale. Stryker è disponibile nella taglie S-XXL in nero opaco o bianco brillante.

Impulse e Stryker dispongono di entrambe le piattaforme di comunicazione Bluetooth e Mesh Intercom per connessioni stabili e affidabili e con routing dei dati flessibile e intelligente. La rete Mesh è lo stato dell’arte della comunicazione intercom e può essere impostata su Multi-Channel Open Mesh Intercom e Group Mesh Intercom.

Impulse e Stryker sono ricchi di funzioni, come luce di posizione led integrata per una maggiore visibilità su strada. I caschi, classificati DOT ed ECE, sono progettati con un comodo design e una calotta leggera in fibra di vetro composita. Entrambi sono dotati di una visiera parasole retrattile per proteggere gli occhi dal riverbero.

