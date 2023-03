Eleveit Steve Holcombe: gli stivali X-Legend per il sette volte campione del mondo di enduro

Passione, talento, competenza ed occhi puntati al futuro con determinazione. Ecco cosa hanno in comune lo specialista di stivali ed abbigliamento off road Eleveit e il sette volte campione del mondo di enduro Steve Holcombe che per le prossime due stagioni si affiderà all’alta tecnologia degli stivali X-Legend di Eleveit.

L’accordo che legherà l’azienda veneta e il pilota Beta Factory per i prossimi due anni vedrà impegnato il pilota inglese con le gare del Campionato del mondo di Enduro e degli Assoluti d’Italia di Enduro oltre che in un costante lavoro di sviluppo dei prodotti Eleveit, in particolar modo dello stivale X-Legend, con l’obbiettivo comune di raggiungere sempre più elevati standard qualitativi unendo il know-how tecnico dell’azienda veneta con le competenze di un top rider del calibro di Steve Holcombe.

Il pilota britannico classe 1994 dalla stagione 2016, anno in cui è approdato al Team Beta Factory Enduro dopo una stagione trascorsa con il Team Beta Boano con cui ha vinto il titolo di vice campione del mondo della classe Junior, ha collezionato un palmares incredibile che vanta tre titoli nella Enduro GP (2017, 2019 e 2020), tre titoli nella classe Enduro 3 (2016,2018,2019) e un titolo mondiale nella classe E2 nel 2020.

