Caberg Levo X Carbon 2024 è una delle tante novità presentate dall’azienda, che il prossimo anno celebra i suoi 50 anni. La nuova collezione di caschi è infatti ricca di novità stilistiche e tecnologiche e vanta anche un importante upgrade in termini di sicurezza e comfort.

Il modello Levo X Carbon di Caberg è un casco flip up che rappresenta l’apice della tecnologia e del design nel mototurismo. Con l’omologazione ECE 22.06, il casco è stato progettato per offrire il massimo in termini di comfort, ventilazione e visibilità. Levo X Carbon è disponibile nelle versioni monocolore nero opaco, bianco, blu opaco Yama e grigio metallizzato, oltre alla versione grafica Manta in quattro combinazioni di colore. La versione Carbon, con la sua calotta interamente in fibra di carbonio, è il fiore all’occhiello della linea, con un peso ridotto di circa 1450 grammi.

Levo X Carbon è stato realizzato pensando ai motociclisti che amano viaggiare, sia per brevi che per lunghi tragitti. Grazie alla doppia omologazione P/J, permette di guidare in totale sicurezza anche con la mentoniera alzata. Il sistema di ventilazione avanzato del casco assicura un comfort ottimale anche nelle condizioni più estreme, grazie ai canali presenti nella calotta interna.

Un altro punto di forza del Levo X Carbon è la Panoramic Ultra-Wide Visor: un’ampia visiera che offre uno dei campi di visione più ampi della categoria, con un’apertura frontale pari a 82°.

L’innovativo sistema Double Visor Tech del Levo X Carbon include una visiera parasole integrata, facile da manovrare, che permette di gestire gli improvvisi cambi di luce durante il giorno. La doppia visiera parasole, resistente ai graffi e dotata di lente Pinlock Max Vision, evita l’appannamento nelle giornate umide e piovose.

Per i motociclisti che desiderano rimanere connessi, il modello Levo X Carbon può essere equipaggiato con il sistema di comunicazione Pro Speak Evo, che permette di connettersi con il cellulare, GPS, ascoltare musica e comunicare con il passeggero. Con profilo Bluetooth A2DP per un ascolto di alta qualità, il Levo X Carbon ha superato tutti i test richiesti dalla normativa ECE 22.06, anche con Pro Speak Evo installato.

Il Caberg Levo X Carbon è disponibile nelle taglie XS, S, M (calotta piccola) e L, XL, XXL (calotta grande), al prezzo consigliato di 539,99 €.

Copyright Image: Sinergon LTD