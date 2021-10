Arriva il limite di velocità di 30 km orari in tutti i centri urbani come a Bruxelles e Parigi.

Il Parlamento Europeo ha deciso di farci andare a passo d’uomo, con un limite di velocità di 30 km nei centri urbani, come accade a Bruxelles o Parigi. Secondo i promotori la misura dovrebbe portarci all’obiettivo di zero morti su strada entro il 2050. In Italia ci siamo attrezzati con i Tutor in autostrada, qui l’elenco completo degli impianti attivi nel 2021, unico esempio in Europa, ma in Europa l’indice è puntato contro il traffico cittadino.

Leggendo tra le righe, secondo gli stessi promotori, gli incidenti sono causati dall’eccesso di velocità solo nel 30% dei casi. Quindi? Semplice, fermiamo tutti. Sarebbe bello sapere cosa ne pensa Jeremy Clarkson, che tra una battuta e l’altra aveva fatto capire che abbassando le velocità massime ci si distrae maggiormente. Un fatto neanche troppo difficile da dimostrare, soprattutto ora che le automobili sono stracolme di gadget elettronici, ma che non viene mai preso in considerazione in questi casi.

Che la misura sia piaciuta agli abitanti di Bruxelles o di Parigi, anche se qualche dubbio in merito ce lo poniamo, non significa che debba piacere a tutti. Ed il tentativo di uniformare sempre tutto e tutti è stonato quando sappiamo che le città sono per storia e tradizioni differenti l’una dall’altra. Se una città sente l’esigenza di adottare un simile provvedimento è giusto che decida in maniera autonoma, senza costrizioni o imposizioni.

Se andiamo oltre, vediamo l’ennesima crociata anti-automobile, perché leggendo tra le righe c’è la solita questione di incentivare l’uso di mezzi pubblici o della bicicletta, che per altro grazie alle bici elettriche possono sfrecciare a velocità sicuramente maggiori dei 30 km/h.

In un modo o nell’altro, stanno vietando alle persone di utilizzare il mezzo di trasporto preferito, staremo a vedere se la proposta passerà nel più totale silenzio delle case automobilistiche, che non perdono occasione per far vedere quanto poco contano la livello europeo.

—–

