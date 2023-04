Autovelox Lazio: tutte le posizioni dal 17 al 23 Aprile 2023

Anche questa settimana le posizioni degli autovelox nel Lazio, dove saranno attivi i controlli della Polizia Stradale per la settimana dal 17 al 23 aprile 2023. Autovelox e Tutor saranno posizionati sulle autostrade e sulle strade statali e provinciali in tutta la regione. I controlli saranno particolarmente intensi in vista del ponte del 25 aprile, con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale per tutti i viaggiatori.

Per fornire informazioni trasparenti e puntuali sulla posizione delle postazioni mobili, la Polizia Stradale ha comunicato l’elenco completo delle località interessate. Inoltre, è possibile consultare la mappa degli autovelox a Roma per avere una visione più completa delle zone interessate dai controlli nella capitale.

Tuttavia, è importante notare che non saranno previste postazioni di controllo autovelox per il 18, il 19, il 20 ed il 21 Aprile.

Per coloro che desiderano essere sempre informati sui dispositivi legali anti-autovelox da avere in automobile, è possibile trovare consigli utili sul nostro sito web. Tuttavia, è importante sottolineare che la cosa migliore da fare è rispettare sempre le norme del Codice della Strada per evitare sanzioni e garantire la sicurezza stradale.

Autovelox Lazio 17-23 Aprile 2023

17/04/2023

Strada Statale SS 1 Aurelia VT/

22/04/2023

Autostrada A 12 Roma – Civitavecchia RM/

23/04/2023

Autostrada A 24 RM

Rilevatori anti autovelox in offerta

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.