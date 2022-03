Pedalate verso nuove avventure con Thule.

Come trasportare le bici con l’auto: la stagione ciclistica è pronta ad entrare nel vivo. Ripartono le manifestazioni sportive, il clima è sempre meno rigido e aumentano le ore di luce: è proprio il momento perfetto per montare in sella e organizzare qualche uscita in bici, che si tratti di un allenamento o di un tranquillo pomeriggio in famiglia.

Grazie alla vasta gamma di prodotti Thule pensati per gli amanti delle due ruote, portare con sé l’attrezzatura tecnica è più facile che mai. Con i suoi portabici, borsoni, custodie e altri accessori, avrete tutto il necessario per partire all’inseguimento di nuovi obiettivi e panorami mozzafiato.

L’azienda svedese propone portabici da tetto, portelloni o ganci traino utili a soddisfare le diverse esigenze dei ciclisti di ogni livello. E-bike, bici da strada, MTB o fat-bikes: qualunque sia la vostra preferita, ci sarà il portabici Thule adatto ai vostri bisogni.

Come trasportare le bici con l’auto: i portabici

Thule TopRide è il portabici da tetto premium con fissaggio alla forcella, che offre un metodo di trasporto di facile utilizzo compatibile con ruote con sistema quick release e con perno passante.

Thule EasyFold XT è il portabici da gancio traino – disponibile anche nella versione per portabici con gancio Fix4bike – semplice da installare, leggero e inclinabile anche con le bici montate.

Thule OutWay Hanging è invece il portabici da portellone di alta gamma, garantisce un fissaggio robusto ed è compatibile con diverse automobili, incluse alcune con spoiler integrato.

Come trasportare le bici con l’auto: gli accessori utili

Qualunque sia il tipo di escursione che avete in programma, avrete bisogno di accessori adatti alle circostanze: dai borsoni per l’attrezzatura agli zaini idrici, trovare quello giusto sarà un gioco da ragazzi.

Thule RoundTrip Bike Duel è il borsone per l’attrezzatura da bici utile per organizzare tutto ciò di cui avete bisogno per le vostre giornate in sella. Con scomparti modulabili e tasche in tela cerata, non teme gli indumenti sporchi e aiuta a mantenere tutto in ordine.

Thule Front Wheel Holder è il supporto per la ruota anteriore, sicuro e facile da usare, da installare sulle barre da tetto. In questo modo, le ruote sporche non occuperanno spazio nel bagagliaio.

Thule Rail 18L Backpack è lo zaino da MTB, completo di spazio per batteria di scorta per l’E-bike e una sacca idrica da 2,5 litri. Grazie alla protezione per la schiena rimovibile, assicura comfort e sicurezza in ogni uscita.

Le migliori offerte Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.