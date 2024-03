The Italian Sea Group celebra la vendita della quarta unità della sua esclusiva linea Admiral 50 mt, confermando il successo della strategia di produzione semi custom nel mercato degli yacht di lusso.

Il cantiere navale The Italian Sea Group, situato a Marina di Carrara, ha annunciato la vendita della quarta unità della sua linea di yacht di lusso Admiral 50 mt, confermando il successo della propria “produzione semi custom”. Questa serie di motoryacht, che si distinguono per un design elegante e soluzioni funzionali all’avanguardia, mantengono sempre un occhio di riguardo per la sostenibilità ambientale attraverso l’uso esclusivo di acciaio e alluminio.

L’Admiral 50 mt si impone nel panorama nautico internazionale come un capolavoro dell’ingegneria e del design italiano, apprezzato non solo per la sua bellezza senza tempo ma anche per le sue prestazioni, compresa la versione con sistema ibrido. Il design dello yacht Admiral 50 mt elimina ogni barriera visiva tra gli spazi esterni e interni, promuovendo un dialogo armonioso e continuo tra tutti gli ambienti.

Questa concezione degli spazi, unita a una generosa metratura e a dettagli strutturali di rilievo, offre un’esperienza di bordo unica. Gli interni, curati nei minimi particolari, evocano un’atmosfera lussuosa e accogliente, grazie all’utilizzo di materiali pregiati e naturali come legno, pietre e metalli, selezionati per la loro qualità e bellezza.

La zona armatoriale, situata sull’upper deck, beneficia di una straordinaria vista panoramica su tre lati e di un accesso diretto a un ponte privato a prua, garantendo privacy e momenti di relax ineguagliabili. Lo yacht può ospitare fino a 12 ospiti, grazie alle sue quattro spaziose suite sul main deck e a una cabina vip sul lower deck, quest’ultima trasformabile in una confortevole sala TV e affiancata da un’area gym dotata di ogni comfort.

Fonte Admiral

Copyright Image: Sinergon LTD