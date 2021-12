Autovelox Roma 2022: l’elenco completo di dove sono

1 di 4: Autovelox Roma 2022

Autovelox Roma 2022: elenco completo con comuni limitrofi

Pubblichiamo l’elenco aggiornato degli Autovelox di Roma 2022 posizionati sia nella capitale, sia nei comuni della provincia di Roma e la mappa dei dispositivi per rilevare la velocità sulle strade con le sanzioni del Codice della Strada. Ricordiamo che la Polizia Locale di Roma ha a propria disposizione ben 10 nuovi autovelox mobili che sono andati ad affiancare i 34 già in dotazione.

Contenuti dell’articolo:

Autovelox e Tutor a Roma

Era previsto per il 2020 l’attivazione del sistema Caesar sulla Cristoforo Colombo, anche se con tutta probabilità ci saranno ritardi dovuti all’emergenza coronavirus. Entrerà inoltre in funzione un sistema del tipo Tutor nella Galleria Giovanni XXIII. Saranno 8 tutor, 4 per ciascuna delle due carreggiate con l’inizio dei lavori. Si parla anche di installare sistemi tutor nella Galleria a Monti Tiburtini e nel tunnel tra Lungotevere e Gregorio VII.

Ricordiamo a tutti che abbiamo affrontato l’argomento Tutor pubblicando l’elenco completo dei tutor in autostrada.

Dispositivi Anti Autovelox Roma 2022:

Qui sotto una piccola selezione, per andare sul sicuro. Vi invitiamo comunque a rispettare il Codice della Strada.

Autovelox Roma 2022: i limiti di velocità e le sanzioni

Limiti di velocità per automobili e motocicli:

130 km/h per le autostrade (110 km/h in caso di pioggia);

110 km/h per le strade extraurbane principali (90 km/h in caso di pioggia);

90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali;

50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali;

150 km/h sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza (i cosiddetti tutor). Questo limite massimo puo’ essere fissato dagli enti proprietari o concessionari sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione di appositi segnali, a condizione che lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio.

Vi siete imbattuti in uno degli Autovelox Roma 2022? A quanto ammonta il valore delle multe per eccesso di velocità e delle sanzioni accessorie? Ce lo spiega l’articolo 142 del Codice della Strada:

il superamento del limite di velocità fino a un massimo di 10 km/h prevede una multa che va da un minimo di 41 euro ad un massimo di 168 euro;

il superamento del limite di velocità compreso tra i 10 km/h e i 40 km/h prevede una multa che va da 168 a 674 euro e la decurtazione di 3 punti sulla patente;

il superamento del limite di velocità compreso tra i 40 km/h e i 60 km/h prevede una multa compresa tra i 527 e 2.108 euro e la decurtazione di 6 punti sulla patente. È inoltre prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo che va da uno a tre mesi (tra otto e diciotto mesi in caso di recidiva in un biennio);

il superamento di oltre 60 km/h del limite di velocità prevede una multa che va da 821 a 3.287 euro e la decurtazione di 10 punti sulla patente. È prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo che va da sei mesi a un anno; se l’infrazione per eccesso di velocità di oltre 60 km/h viene ripetuta due volte in un biennio è prevista la revoca della patente.

Attenzione. Le violazioni commesse tra le 22:00 e le 7:00 sono aumentate di 1/3. Alla terza violazione commessa in un anno che comporta la decurtazione di almeno 5 punti sulla patente è prevista la revisione della patente.

Per il calcolo dei punti rimanenti sulla patente, è necessario visitare il Portale dell’Automobilista.