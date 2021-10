Come funziona Motoairbag, il sistema per motociclisti che salva la vita

MotoAirbag in caso di incidente si attiva automaticamente e tempestivamente proteggendo efficacementele zone del corpo più importanti.

Motoairbag è il sistema nato per garantire la massima protezione dei motociclisti su strada. Motoairbag è l’innovativo sistema Made in Italy dotato di sistema di riconoscimento del rischio per garantire il massimo dell’affidabilità nel rilevare le situazioni di pericolo e attivare l’airbag in maniera tempestiva in caso di incidente, proteggendo efficacemente le zone del corpo più importanti.

Ciò grazie anche agli accordi finalizzati con altri produttori di abbigliamento, come Gimoto, che scelgono di inserire la tecnologia brevettata Motoairbag nelle proprie linee con una propria identità stilistica.

I nuovi ed evoluti modelli Motoairbag MAB v3.0 e MAB v2.0 Plus, sono stati perfezionati con una importante innovazione, il Fast Lock: un congegno dotato di accelerometro analogico a Instabilità Euleriana (un brevetto Motoairbag) che, come l’arrotolatore della cintura di sicurezza, mantiene il cavo sempre in tensione, ma libero di scorrere e che, in caso di rischio, riconosce la situazione di pericolo di impatto a 360°, impiegando meno di 5 millesimi per bloccare istantaneamente il naturale scorrimento del cavo e dare il comando all’airbag di attivarsi.

Motoairbag è dotato all’interno di due airbag sincronizzati, uno anteriore da 10 litri a protezione del torace e addome e uno posteriore da 15 litri per la protezione della cervicale, della schiena a tutta larghezza e del coccige. Il congegno di sincronizzazione attiva sempre entrambi gli airbag e anticipa l’attivazione dell’airbag che deve intervenire per primo in base al tipo di impatto. Per esempio, in caso di impatto frontale, si attiverà prima l’airbag anteriore, mentre in caso di impatti da tamponamento, si attiverà prima l’airbag posteriore.

