Offerta scooter Sym: la mobilità individuale quotidiana a breve e medio raggio è un tema estremamente attuale, spostarsi in sicurezza e velocemente è oggi un lusso estremamente apprezzato, tanto più se la soluzione implica una facilità di parcheggio che nelle città è quasi un miraggio. Ma non solo: se agilità è la caratteristica chiave per città e hinterland, velocità in autostrada e spostamenti in coppia sono quelle per il tempo libero.

Sanyang Italia si pone al fianco dei commuter con Sym Maxsym 400 GT Pack, mantenendo non solo invariata la promozione su uno dei suoi scooter top di gamma, ma arricchendone i contenuti.

Offerta scooter Sym: Maxsym 400 GT Pack, la promo

Il telaio è stato progettato per garantire leggerezza e distribuzione dei pesi – a tutto vantaggio della stabilità anche ad alte velocità – ed elevato comfort: il vano sottosella è estremamente ampio, la seduta è ergonomica ed il parabrezza è regolabile senza l’uso di attrezzi. Maneggevolezza e performance del motore richiedono sicurezza: la forcella di tipo motociclistico è a doppia piastra, il freno anteriore a doppio disco wave con pinze ad attacco radiale.

ABS, controllo di trazione TCS, ed ABL (luci di emergenza in frenata) fanno parte della dotazione di serie. Infine i fari, anteriore Full-Led a tre elementi e posteriore a Led, contribuiscono a rendere Maxsym 400 uno scooter dal carattere distintivo, grazie alla linea moderna e hi-tech dall’aspetto futurista.

Il nuovo GT pack è pensato per chi usa Maxsym 400 sia per il tempo libero sia per la normale mobilità. Questo perché al già elevato comfort di serie (freno di stazionamento con sistema di inserimento automatico integrato nel cavalletto laterale, sistema di avviamento keyless, sospensioni posteriori regolabili) si aggiungono: l’antifurto meccanico shadlock, che permette di bloccare il manubrio ed al tempo stesso di poter legare un casco integrale; il porta bauletto originale Maxsym 400 Genuine con maniglie passeggero integrate ed il bauletto Shad 37L.

Maxsym 400 è con GT Pack in omaggio, il pacchetto ha un valore commerciale di € 310. La promo è valida fino al 31 ottobre 2023. Il prezzo al pubblico di Maxsym 400 è euro 7.309 F.C, ora in promozione ad euro 6.599 F.C.

