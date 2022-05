Stylmartin scarpe Double 2022: la nuova sneaker unisex e bicolor

La nuova sneaker bicolor di Stylmartin.

Stylmartin scarpe Double 2022: parte della nuova collezione, questo modello aggiunge un ulteriore tocco di originalità a quella che rappresenta per Stylmartin un vero e proprio cavallo di battaglia, la sneaker unisex. Prodotta in pelle pieno fiore, e resa impermeabile dalla fodera WP, Double cattura l’attenzione con un bicolor che accosta il classico nero della tomaia a un audace rosso acceso utilizzato per i dettagli e per la suola in gomma antiscivolo. Presenti all’appello protezioni interne in PU e certificazione CE.

Particolarmente apprezzata dagli utenti delle due ruote, per la comodità e il look versatile e casual, la sneaker rappresenta la tipologia più rappresentativa del marchio Stylmartin. L’azienda, che nel tempo ne ha realizzati decine di modelli certificati per l’utilizzo motociclistico, propone in collezione due nuove varianti: Shadow e Double.

Stylmartin scarpe Double 2022: la nuova sneaker

Morbida, flessibile e resistente, la tomaia è in pelle pieno fiore e sale fino a coprire parte della caviglia. Il trattamento idrorepellente, insieme alla fodera interna waterproof, garantisce al piede totale protezione dall’umidità. La sicurezza in sella è affidata alle protezioni interne rigide, in PU, posizionate in zona malleoli su entrambi i lati, e al paracambio esterno in pelle.

Ciò che distingue davvero Double è però l’originale abbinamento bicolor. Guardato con attenzione, questo modello ha le carte in regola per essere considerato il capostipite di un nuovo stile progettuale, capace di alzare ulteriormente la cura, già maniacale, per i particolari e di giocare sapientemente con i colori. Il risultato è davvero notevole.

Il nero della tomaia divide qui lo spazio con un vivace rosso, a contrasto, che caratterizza alcuni dettagli, come la parte posteriore della tomaia e alcune sfumature dei lacci (forniti anche in variante Total red). L’estetica è ulteriormente arricchita dalla suola, realizzata in gomma antiscivolo e composta di due “strati”: quello superiore in nero, quello inferiore, a contatto con il terreno, completamente in colore rosso.

All’estetica fresca e attuale, questo modello aggiunge un alto livello di comfort in sella e a piedi al quale concorre uno studiato sottopiede anatomico, removibile e microforato.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.