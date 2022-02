Antony Morato prosegue la conversazione con il mondo dell’arte contemporanea attraverso le collaborazioni con tre street artists.

Antony Morato capsule primavera estate 2022 prosegue la conversazione con il mondo dell’arte contemporanea attraverso le collaborazioni con tre street artists di fama internazionale: Marco Lodola, Keith Haring e Tv Boy. A ognuno di essi sarà dedicata una capsule collection grafica di felpe, t-shirt e cappelli, rispettando la loro anima pop, stile inconfondibile e ironia.

Ancora una volta il brand riesce a far dialogare la cultura Pop e la moda, nel comune intento di rendere accessibile l’arte senza svilirla, rendendola portatrice di un messaggio e un sentire comune. Le stampe dai colori accesi dei tre artisti ritraggono le tendenze e le icone della società odierna, spaziando dal mondo della musica a quello della storia e dell’arte contemporanea, in una rivisitazione del tutto moderna e ironica, a volte irriverente di un immaginario collettivo trasversale e contemporaneo, comune a una generazione dinamica e cosmopolita.

Ad aprire la scena sarà Marco Lodola, alla prima collaborazione con il brand: artista poliedrico di fama internazionale e genio visionario ambito dal mondo della musica, della moda e del cinema propone una mini capsule composta da tre stampe dedicate a icone rock/pop intramontabili: Jim Morrison, Micheal Jackson e Freddie Mercury, sono i tre protagonisti di questa collezione inedita, ritratti su felpe, t-shirt e un cappellino.

Successivamente il brand continuerà il suo percorso di contaminazione con il mondo della street art coinvolgendo un colosso dell’arte contemporanea come Keith Haring. La capsule collection grafica a lui dedicata sarà caratterizzata da colori sgargianti esattamente come le sue opere, intrise di messaggi di fratellanza e gioia di vivere.

A chiudere la stagione estiva tornerà per la seconda stagione la collaborazione con lo street artist Tv Boy che questa volta dedicherà la sua ironia e surrealismo al mondo dell’arte classica: i protagonisti delle grafiche realizzate in esclusiva per Antony Morato saranno: il David di Michelangelo, la Venere del Botticelli, la ragazza con l’orecchino di perla e Van Gogh rivisti e corretti in chiave pop come una sorta di souvenir contemporanei intramontabili.

Ancora una volta Antony Morato introduce capi destinati a diventare preziosi accessori da collezionare, interpretando fenomeni culturali e di costume del nostro tempo, dedicati a un uomo contemporaneo che al di là del suo ruolo sa riconoscersi in icone trasversali e moderne.

Antony Morato capsule primavera estate 2022: le immagini

