Palace x Baracuta: gli ionici G4 e G12, la nuova capsule collection

Palace x Baracuta: il Nord e il Sud si uniscono. Baracuta, la migliore azienda di Manchester, collabora con le leggende londinesi Palace Skateboards per trasformare gli ionici G4 e G12 di Baracuta in modelli rielaborati in Gore-Tex, che appaiono orientati ma nostalgici.

L’impareggiabile funzionalità del Gore-Tex lega senza soluzione di continuità l’eredità golfistica di Baracuta al mondo streetwear di Palace, grazie alla necessità di una protezione garantita dalle intemperie. Baracuta e Palace mettono a disposizione i loro punti di forza, sintetizzando le loro identità di marchio, la capacità di trascendere la cultura giovanile e l’apprezzamento condiviso per l’autenticità senza tempo e l’espressione di sé per creare cimeli futuri da tramandare di generazione in generazione.

Prendendo spunto dall’archivio di Baracuta di capi ibridi contemporanei di abbigliamento maschile/sportivo realizzati per il campo da golf, la collaborazione si concentra su due icone del marchio, il G4, meglio conosciuto per la sua vestibilità boxy e rilassata e il colletto a orecchie di cane con maniche a doppio bottone.

Palace traduce questo capo senza età in un audace guscio oversize in Gore-Tex tagliato sui fianchi con spalle morbide e arrotondate, cuciture termonastrate, zip double face e tasche oblique in blu cobalto e verde militare. Il G4, che ricorda la fine degli anni ’80, è un capo perfetto da indossare, in grado di resistere agli inevitabili elementi del vecchio Blighty e di durare nel tempo.

Palace reinterpreta anche il G12 di Baracuta, un trench britannico monopetto al ginocchio con una silhouette ad A, una mantella posteriore e uno spacco a ombrello, nato dall’originale G10 del marchio, indossato soprattutto dalla squadra di calcio inglese nel 1966 quando entrò nella storia della Coppa del Mondo sconfiggendo la Germania.

Palace rinnova il G12 in un sorprendente Gore-Tex microporoso arancione con cuciture termonastrate, che rafforza la natura impermeabile, antivento e traspirante del trench. Il mac senza età, elegante e sartoriale, presenta un logo ricamato in co-branding posto sull’avambraccio, appena sopra il caratteristico laccio da polso regolabile con doppio bottone.

