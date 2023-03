Baracuta per Needles: la nuova capsule collection

Baracuta per Needles è la nuova collaborazione con il brand giapponese, che ha dato un tocco di eccentricità ai seri capi del marchio britannico. Needles è stato fondato in Giappone nel 1997 ed è noto per la sua fusione di vecchi stili militari occidentali ed americani con sofisticati tessuti giapponesi.

Il marchio giapponese è anche famoso per i suoi motivi intricati ed unici, che si possono vedere in questa capsule collection. Baracuta e Needles hanno sempre condiviso gli stessi valori, uno dei più importanti è la loro dedizione all’autenticità. Lo sguardo al mondo del cinema e della musica è un altro elemento comune ai due brand ed entrambi sono sempre stati strettamente legati all’indimenticabile Steve McQueen.

L’attore di fama mondiale era un irriducibile dell’abbigliamento Baracuta, sia nella vita privata che nei film. Il tatuaggio sul petto di McQueen nel film “Papillion” è stato fonte di ispirazione per il famoso logo della farfalla Needles, creato dal fondatore e designer Keizo Shimizu.

L’ispirazione alla base di questa collaborazione è quella di unire il mondo britannico di cui Baracuta fa parte (visto attraverso il suo G9 e la firma Fraser Tartan) con il moderno mondo giapponese di Needles, dimostrato attraverso il forte impatto visivo dei colori, dei motivi e della tecnica jacquard vista nei capi.

La collezione è composta da giacca Jacquard G9, pantaloni Jacquard e cappellino. La giacca G9 Jacquard di Needles x Baracuta è la protagonista di questa collaborazione, che presenta un mix di influenze inglesi, americane e giapponesi dovute alla storia di ciascun marchio.

Mantenendo tutte le caratteristiche della G9, ma cambiando un po’ le cose con un motivo unico e divertente ispirato a Needles, che dà alla giacca un tocco di colore e permette a chi la indossa di esprimersi liberamente.

Il logo Needles a farfalla si trova sul petto e il Fraser Tartan a rete riveste l’interno, rendendola un vero e proprio oggetto da collezione! I colori vivaci sono un tocco di estetica Needles con i dettagli tipici di Baracuta, come il Fraser Tartan, il carré posteriore a ombrello e il colletto a orecchie di cane.

I pantaloni Jacquard Needles x Baracuta danno a chi li indossa la sicurezza di aggiungere colori e fantasie al proprio guardaroba. Le pieghe cucite a ferro da stiro lungo ogni gamba danno un tocco di classe, l’inconfondibile logo Needles ricamato a farfalla e il Fraser Tartan di Baracuta che riveste le tasche interne in rete.

Infine, il cappello Jacquard Needles x Baracuta è caratterizzato da un motivo unico che lo impreziosisce e lo rende un accessorio divertente da aggiungere a qualsiasi abbigliamento, conferendogli carattere, personalità e colore. Il logo Needles a farfalla si trova sul lato e il Fraser Tartan a rete è rivestito all’interno.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.