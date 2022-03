Husqvarna Motorcycles abbigliamento 2022: la nuova collezione

L’ultima collezione di capi tecnici e casual con tante novità!

Husqvarna Motorcycles abbigliamento 2022 presenta la nuova collezione composta dalle linee Functional Street, Offroad e Casual Lifestyle, senza dimenticare gli accessori e la linea replica “Team Wear”. La collezione abbigliamento Husqvarna Motorcycles si distingue per l’elevata qualità e il suo stile discreto, secondo la tradizione svedese. Protezione, comfort e versatilità sono i segni distintivi dei capi tecnici, grazie all’utilizzo estensivo di materiali innovativi.

Husqvarna Motorcycles abbigliamento 2022: la collezione

Per completare il lancio della nuova Norden 901, la linea Functional Street si arricchisce dei capi waterproof Scalar, realizzati in esclusiva per Husqvarna Motorcycles da REV’IT. Si tratta di un completo giacca-pantalone versatile e polivalente con guanti abbinati, che riprende lo stile e i colori della Norden 901.

Il completo Scalar è una combinazione quattro stagioni di alto livello, con membrane traspiranti anti-acqua e anti-vento Hydratex rimovibili e numerose tasche; l’interno termico della giacca Scalar è inoltre indossabile separatamente. Completa la selezione il casco Bell MX-9 ADV MIPS (Multi-directional Impact Protection System) intonato allo stile della Norden 901 e del suo pilota, che offre una efficace ventilazione e una visiera antigraffio doppio strato, con lente anti-appannamento Nutrafog II.

Chi guida una 701 Supermoto ora può scegliere l’abbinamento perfetto ai colori della propria moto con la tuta intera Horizon, i guanti e il casco Bell Moto-9 MIPS Gotland. La tuta Horizon ha protezioni su spalle, gomiti e ginocchia e un paraschiena SAS-TEC integrato, oltre a pannelli in Kevlar sull’interno delle braccia e delle gambe. È anche disponibile in versione su misura.

La linea Functional Offroad di Husqvarna Motorcycles veste i crossisti di qualunque livello, dal debuttante al professionista. Il nuovo ingresso nella collezione per il 2022 è l’inedito ed esclusivo casco Bell Moto-10 Spherical Railed. Leggero e collaudato in gara dai migliori piloti, segna il prossimo passo nell’evoluzione dei caschi off-road con l’innovativa tecnologia Spherical Technology di MIPS, un sistema di calotte concentriche che consente di ridistribuire le forze in caso di caduta. La tecnologia No Missed Races (NMR) di questo casco prevede elementi ammortizzanti che riprendono la loro forma dopo l’impatto. Un sofisticato sistema di ventilazione assicura infine che il pilota rimanga fresco anche nelle gare più frenetiche.

Grazie alle linee Casual Lifestyle, Team Wear e accessori di Husqvarna Motorcycles gli appassionati di tutte le età potranno avere un look fantastico e in perfetto stile svedese, ovunque vadano. La linea Casual e la gamma accessori si compongono di una vasta scelta di giacche, maglie, felpe, T-shirt e cappellini per arrivare alle borse, bottiglie, portachiavi e molto altro, mentre la tenda e la sedia da paddock di Husqvarna Motorcycles creano il perfetto “campo base” per le giornate in pista.

Infine, la gamma Accelerate con i suoi capi tecnici come la maglietta, i pantaloncini, la maglia Hybrid e la giacca a vento, consente di allenarsi “a secco” con un inconfondibile stile Husky!

