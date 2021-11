Una viaggiatrice dinamica e versatile dalle straordinarie capacità sia su strada che in fuoristrada.

La Husqvarna Motorcycles Norden 901 si presenta nella sua veste definitiva, con caratteristiche da autentica off-road per realizzare una eccezionale motocicletta per i viaggi Adventure che non si ferma dove l’asfalto finisce.

Ispirata alle inarrestabili moto da Rally di Husqvarna Motorcycles, la Norden 901 è stata pensata per coprire lunghe distanze sui terreni più variegati e difficili. Veloce, divertente, agile e molto dotata tecnicamente, è una moto che sa rendere gratificanti anche le giornate in sella più lunghe, non importa quanto lontano si decida di andare e su strada o su terra.

Husqvarna Motorcycles Norden 901: motore e caratteristiche

La Norden 901 porta nel settore delle adventure di media cilindrata un approccio che coniuga leggerezza e solidità. Il suo bicilindrico parallelo da 899 cc e 105 CV la spinge con una coppia fluida e generosa a ogni regime, mentre il doppio contralbero riduce le vibrazioni al minimo. Il motore è ospitato da un leggero telaio a traliccio in acciaio pronto a portare il pilota, il bagaglio e l’eventuale passeggero fino ai punti più lontani sulla mappa, attraverso qualunque tipo di terreno.

Le sospensioni WP APEX dalla grande escursione e le ruote da 21” anteriore e 18” posteriore superano con facilità qualunque ostacolo si possa incontrare fuori dai sentieri battuti, e pur con queste esemplari qualità off-road la Norden 901 sa offrire anche comfort e agilità senza pari sull’asfalto.

Un motociclista che si inoltri in un territorio sconosciuto deve poter contare sulla sua moto anche in situazioni estreme. Per questo l’impianto frenante della Norden 901 è assistito da un ABS Cornering di Bosch, disattivabile e con due distinte modalità di funzionamento Street e Offroad. Non manca poi il controllo di trazione cornering di Husqvarna Motorcycles (MTC), ulteriormente evoluto per quanto

riguarda le logiche di funzionamento off-road.

Per rendere ogni viaggio un’avventura al di là dell’orizzonte, la Norden 901 mette a disposizione tre riding mode di serie (Street, Rain, Offroad), più il mode Explorer opzionale che mette in condizione il pilota di affrontare al meglio qualunque situazione possa incontrare. Il quickshifter Easy Shift consente di innestare le sei marce senza ricorrere alla frizione sia a salire che a scendere, mentre la frizione anti-saltellamento asservita in coppia PASC (Power Assist Slipper Clutch) mantiene la ruota posteriore sempre sotto controllo.

Husqvarna Motorcycles Norden 901: accessori e abbigliamento

La collezione di abbigliamento tecnico Husqvarna Motorcycles Functional Apparel si amplia per accogliere capi di abbigliamento sviluppati appositamente per il pilota della Norden 901, che si abbinano perfettamente allo straordinario design di questa moto oltre ad essere pensati per mantenere asciutti, caldi e sicuri in qualunque giorno dell’anno.

La Norden 901 è in grado di evolvere in funzione delle esigenze di guida del pilota, e per accrescerne la versatilità il catalogo Accessori Tecnici di Husqvarna Motorcycles offre soluzioni per il bagaglio, l’ergonomia e upgrade ciclistici e prestazionali che consentono di personalizzare la Norden 901 in funzione della propria guida.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.