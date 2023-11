Nuova Voge DS900X ad EICMA 2023

In occasione dell’EICMA Milano qui tutte le informazioni su date e orari di Eicma, ma anche come arrivare e dove sono i parcheggi, è stata presentata la nuovissima Voge DS900X. La casa motociclistica cinese del gruppo Loncin entra così in un segmento di mercato ad alta competitività, distinguendosi per le sue caratteristiche tecniche e un design accattivante.

Voge DS900X si presenta con lo stile inconfondibile delle moderne maxi enduro: linee aerodinamiche, un distintivo becco frontale e per le bicilindriche orientate all’off-road, un cerchio anteriore da 21 pollici, seguendo i canoni più attuali del design in questo segmento.

Il cuore della DS900X è un bicilindrico in linea da 895 cc, già conosciuto per equipaggiare i modelli F 900 R e F 900 XR, caratterizzato da una distribuzione a doppio albero a camme in testa e raffreddamento a liquido. Con una potenza di 93,8 CV a 8.250 giri/min e una coppia di 95 Nm a 6.250 giri/min, questo motore promette prestazioni interessanti per gli appassionati del genere. Le quattro mappature del motore incidono sull’ABS e sul Traction Control, offrendo una guida personalizzabile e sicura in diverse condizioni di utilizzo.

Anche l’equipaggiamento elettronico è di primo livello: l’acceleratore è elettronico, ci sono il cruise control e il cambio elettronico Quickshifter. Le sospensioni con lunga escursione sono regolabili per affrontare terreni difficili, fornendo un assetto ottimale in varie condizioni di guida.

Il sistema frenante Brembo è arricchito da un ABS a doppio canale, un dettaglio tecnico che non solo aumenta la sicurezza, ma anche la versatilità del veicolo. Un elemento da tenere in considerazione è la capacità di disattivazione dell’ABS sull’asse posteriore, offrendo agli appassionati di guida in fuoristrada la possibilità di vivere un’esperienza più “pura”. Questo permette al pilota di gestire la frenata in maniera più diretta e intensa, adatta a situazioni di guida sportiva su terreni più impegnativi. Non solo, perchè è possibile disattivare anche il controllo della trazione. Questa funzionalità consente ai piloti di sfruttare a pieno le capacità dinamiche della DS900X, spingendo il veicolo al limite delle sue prestazioni in modo controllato, senza interventi elettronici.

In termini di ciclistica, la DS900X si avvale di un telaio, sospensioni e ruote che rimandano a soluzioni tecniche ben rodate nel settore, con una forcella a steli rovesciati e cerchi a raggi da 21″-17″, equipaggiati con pneumatici semitassellati. L’impianto frenante si affida a un doppio disco anteriore con pinze Brembo, sebbene i dettagli specifici non siano stati ancora divulgati.

La DS900X non è solo una moto da avventura, ma anche un mezzo pensato per il viaggio, come dimostrano gli optional disponibili, che includono sella e manopole riscaldate, dettagli non trascurabili per chi ama le lunghe percorrenze.

Il prezzo di vendita della Voge DS900X non è stato ancora annunciato, un fattore che sicuramente influenzerà significativamente il suo successo commerciale. Conoscendo la politica di Voge, sarà sicuramente ultra competitivo, dando la possibilità a molti di entrare nel mondo delle maxi enduro.

