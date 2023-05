La Dodge Challenger Black Ghost si ispira all’iconica Dodge Challenger RT SE (special edition) nera del 1970 di proprietà di Godfrey Qualls. Una muscle car che nel tempo è divenuta una leggenda, grazie alle corse clandestine disputate per le strade di Detroit.

La Dodge Challenger Black Ghost 2023 faceva parte dei primi sei modelli della serie Last Call presentati nell’agosto 2022 durante la Dodge Speed Week presso l’M1 Concourse di Pontiac, Michigan. La Dodge Challenger Black Ghost edizione speciale 2023 rivisita in chiave moderna lo storico veicolo, con elementi neri e cromati, quali l’esclusiva grafica nera “gator skin” del tetto in vinile simile all’originale, a decorare una Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody potenziata fino a 807 CV.

Il modello possiede l’anima ineffabile e al tempo stesso audace della Dodge Black Ghost originale, grazie a elementi come i cerchi Warp Speed da 20×11” in carbonio satinato, il badge Black Ghost sul quadro strumenti, i ganci da cofano neri targati Mopar e i freni a sei pistoncini neri. Inoltre presenta badge con la scritta Challenger sulla griglia, sui parafanghi e sullo spoiler e un badge SRT Midnight Metallic sulla griglia.

Completano il modello un vivace badge Dodge sulla plancia, il volante in Alcantara con logo SRT rosso, il tetto in camoscio Dynamica con cornici in vera fibra di carbonio e i sedili e le porte in Alcantara/pelle Laguna. Gli appassionati potranno godere di un veicolo Dodge realmente esclusivo: infatti ne saranno realizzati solo 300 esemplari, tutti Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody con livrea Pitch Black.

Dodge Challenger Black Ghost: le serie speciale Dodge “Last Call”

L’esclusiva edizione Last Call rappresenta una rivisitazione di sette modelli iconici che hanno fatto la storia del Marchio: Dodge Challenger Shakedown, Charge Super Bee, Challenger e Charger Scat Pack Swinger, Charger King Daytona, Challenger Black Ghost e Challenger SRT Demon 170.

Tutti i modelli 2023 si ispirano alle iconiche muscle cars del marchio, richiamandone alla memoria i dettagli più significativi, e presentano una speciale placca commemorativa sotto il cofano che rende ogni esemplare un vero pezzo da collezione e riporta il nome e la silhouette del veicolo, oltre alle scritte “Designed in Auburn Hills” e “Assembled in Brampton” a certificarne l’origine.

Le due gamme offrono ciascuna 14 opzioni di colore per gli esterni, comprese tre tonalità storiche – B5 Blue, Plum Crazy purple e Sublime green – oltre al popolare e moderno Destroyer Grey. Le vetture sono inoltre arricchite da elementi grafici distintivi sulla carrozzeria.

Per celebrare questa edizione speciale in puro stile Dodge, il marchio ha inoltre ampliato la portata del pacchetto Jailbreak alla Challenger e alla Charger SRT Hellcat da 717 cavalli per offrire agli appassionati possibilità di customizzazione davvero illimitate nella creazione della propria muscle car, con personalizzazioni uniche in ogni singolo dettaglio.

