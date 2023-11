La nuova Lamborghini Huracán STO SC 10 Anniversario è il connubio tra la tecnologia e le performance in pista e in strada, un’iconica nuova creazione di Opera Unica Lamborghini Ad Personam, che onora così i 10 anni di Squadra Corse. Questo modello speciale unisce l’essenza del motorsport Lamborghini con la gamma stradale, integrando un kit performance e una livrea ispirata alla leggendaria SC63.

Lamborghini Huracán STO SC 10 Anniversario: caratteristiche

La livrea di ispirazione SC63, presenta il “Verde Mantis” e il “Nero Noctis” accoppiati a una fascia tricolore che attraversa il cofano e il tetto, che rende omaggio al prototipo ibrido di classe Hypercar/GTP che Lamborghini schiererà nelle gare Endurance, come la 24 Ore di Le Mans e la 12 Ore di Sebring, a partire dalla stagione sportiva 2024. Inoltre, il logo “10° Anniversario Squadra Corse” sulle portiere celebra le tre vittorie consecutive alla 24 Ore di Daytona e oltre 50 titoli in categoria GT3 conquistati dal dipartimento Motorsport Lamborghini.

Il logo Squadra Corse è presente anche sulla pinna posteriore della Huracán STO, che si estende dall’airscoop fino al limite opposto del cofano posteriore.

Esternamente, la vettura mostra un pacchetto completo in carbonio, con una striscia “Rosso Mars” che conferisce un’aura sportiva alla STO SC 10° Anniversario. I flick anteriori in carbonio ottimizzano l’aerodinamica, insieme a un’ala posteriore con un’inclinazione maggiorata di 3 gradi rispetto al modello di serie, aumentando notevolmente il carico aerodinamico sia all’anteriore che al posteriore.

Internamente, l’allestimento è progettato per l’utilizzo in pista. I sedili sportivi in Alcantara “Nero Ade” con cuciture “Verde Fauns”, non mancano per la sicurezza le cinture a quattro punti e il roll bar in alluminio. La Huracán STO SC 10 Anniversario monta i nuovi pneumatici sviluppati in collaborazione con Bridgestone, insieme a un’esclusiva configurazione degli ammortizzatori regolabili, che garantiscono un grip meccanico ottimale e prestazioni costanti.

Ulteriori miglioramenti sono forniti dallo scarico in titanio Akrapovic, che enfatizza il suono del V10 di Sant’Agata Bolognese. Questa vettura, frutto di 10 anni di esperienza e sviluppo sulle piste, rappresenta l’apice della sinergia tra Lamborghini Squadra Corse e la produzione stradale, unendo l’eccellenza delle competizioni alla strada.

