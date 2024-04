Nuovo Dacia Duster GPL a 179 euro al mese: conviene?

Analizziamo l’offerta di aprile sul nuovo Dacia Duster GPL, che si rivoluziona nel design ma mantiene la motorizzazione a gas. Ecco tutti i dettagli, a chi conviene e a chi no.

Da quando è nato nel 2010, Dacia Duster non ha mai smesso di stupire. Negli anni si è confermato come una delle auto più popolari in Italia e, in particolare, come uno dei principali modelli a GPL. La Casa romena ha recentemente rinnovato il Duster e proprio il nuovo Dacia Duster GPL è offerto nel mese di aprile a 179 euro al mese. Scopriamo tutti i dettagli sulla promozione.

Nuovo Dacia Duster: caratteristiche tecniche

Le configurazioni disponibili per il nuovo Dacia Duster, terza generazione del Suv romeno, comprendono quattro opzioni: Essential, Expression e i due allestimenti top di gamma, Extreme, caratterizzato da un design distintivo e dettagli color rame, e Journey, pensato per coloro che apprezzano un’eleganza sobria e al tempo stesso un comfort tecnologico.

Per quanto riguarda i motori, Dacia Duster 2024 presenta due importanti innovazioni: il propulsore benzina TCe 130 abbinato a un sistema mild-hybrid da 48V e il Full Hybrid 140, già presente sulla Jogger. Al loro fianco, si conferma il bifuel benzina-GPL, con il marchio ECO-G, oggetto di questa offerta, che assicura emissioni ridotte del 10% rispetto alle versioni a benzina equivalenti.

L’offerta sul nuovo Dacia Duster GPL

Nuovo Dacia Duster GPL è in promo a 179 euro al mese, con un prezzo di 21.400 euro, Iva inclusa, e finanziamento con valore futuro garantito. Ecco i dettagli dell’offerta.

Esempio di finanziamento riferito a Nuovo Duster Expression 4×2 TCe 100 Cv ECO-G

Prezzo di listino: € 21.400 (IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi)

€ 21.400 (IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi) Anticipo: € 4.040

€ 4.040 Importo totale del credito: € 17.360,00

€ 17.360,00 Valore Futuro Garantito: € 14.338 (Rata Finale)

€ 14.338 (Rata Finale) Chilometraggio totale massimo: 30.000 km;

30.000 km; Importo totale dovuto dal consumatore: € 20.778,24 in 36 rate da € 178,90 oltre la rata finale.

€ 20.778,24 in 36 rate da € 178,90 oltre la rata finale. TAN 6,99% (tasso fisso), TAEG 8,45%,

Conviene o non conviene?

L’offerta sul nuovo Dacia Duster conviene sicuramente per l’importo contenuto della rata, che va a gravare poco sul portafogli. La versione GPL è particolarmente economica e conviene a chi si muove principalmente in città, senza disdegnare lo spazio che un Suv per le famiglie sa regalare.

Di contro, l’anticipo di oltre 4.000 euro e la rata finale di oltre 14.000 euro sono particolarmente elevati, specie se confrontati con il prezzo di listino. Il chilometraggio massimo di 30.000 km rende questa offerta poco conveniente per chi si sposta quotidianamente per un ampio raggio chilometrico.

