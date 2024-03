Dacia Duster 2024: da oggi è ordinabile a partire da 19.700 euro

Il nuovo Dacia Duster 2024, disponibile in 12 versioni, 3 motori e 4 allestimenti, è ordinabile da oggi 12 marzo a partire da 19.700 euro.

Da oggi è possibile ordinare il nuovo Dacia Duster, la terza generazione dell’iconico SUV, tra i più venduti in Italia nel mese di febbraio 2024.

La gamma italiana di nuovo Duster viene proposto in 12 versioni frutto della combinazione di tre motori e quattro allestimenti, due tipologie di trazione (anteriore o 4×4) e due cambi (manuale o automatico), in grado di soddisfare al meglio le esigenze di mobilità dei clienti italiani.

Il nuovo Dacia Duster ha un listino prezzi che parte da 19.700 euro per la versione bifuel ECO-G 100 turbo benzina + GPL in allestimento Essential.

La motorizzazione TCe 130 a benzina con tecnologia mild hybrid a 48V viene proposto da 22.900 euro (in allestimento Expression, 1.500 euro in più rispetto al pari allestimento con motorizzazione ECO-G 100). La trazione 4×4 richiede 2.500 euro in più rispetto alla versione 4×2 ed è ottenibile con motorizzazione TCe 130 mild hybrid, con un listino quindi di 25.400 euro. Al vertice della gamma si posiziona la motorizzazione full HYBRID 140 con cambio automatico che è disponibile da 26.400 euro in allestimento Expression.

Il nuovo Duster è ordinabile in 7 differenzi colori: Bianco Ghiaccio (di serie), Lichen Kaki, Sandstone, Grigio Scisto, Terracotta, Nero Nacré e Verde Oxide (tinte a richiesta). Infine è ordinabile presso tutte le 63 Concessionarie del marchio ed il suo debutto commerciale in Italia è previsto per il mese di giugno.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD