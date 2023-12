Una grande novità da Dacia che lancia le nuove versioni Dacia Duster Hybrid e Mild Hybrid in Italia, presenti insieme alle motorizzazioni già popolari come la dual fuel GPL. La versione più recente del Duster incarna ancora di più l’essenza di questo modello iconico di Dacia, offrendo una tecnologia rivoluzionaria che migliora l’efficienza nei consumi e riduce le emissioni. Tutto ciò, mantenendo alte prestazioni e il favorevole rapporto qualità-prezzo che ha reso il marchio popolare.

Questa nuova tecnologia è intuitiva e di facile utilizzo, senza la necessità di ricariche da fonti esterne. La versione mild hybrid da 48V, in particolare, è disponibile anche con trazione integrale, una delle numerose qualità apprezzate del Duster.

Dacia Duster Hybrid 140: le caratteristiche

Nuovo Duster Hybrid 140 è dotato di un sistema full hybrid, una punta di diamante nella tecnologia di queste motorizzazioni, introdotto inizialmente nella gamma Dacia all’inizio del 2023 con Jogger, la spaziosa familiare a 7 posti.

La motorizzazione full hybrid, frutto dell’esperienza consolidata del Gruppo Renault nell’elettrificazione, è composta da un motore a benzina a 4 cilindri da 1,6 litri, capace di 94 CV, affiancato da due motori elettrici dei quali uno principale da 49 CV e uno secondario adibito a funzione di starter/generatore ad alta tensione. La sinergia tra questi motori è gestita da un sofisticato ed affidabile cambio automatico elettrificato, in linea con lo stile Dacia.

Il sistema si basa su una unità senza frizione, con 4 marce per il motore termico e 2 per quello elettrico, che insieme offrono 15 combinazioni di marcia. Questa versione full hybrid è dotata anche di una batteria da 1,2 kW (a 230 Volt), ricaricata tramite frenata rigenerativa, permettendo una guida elettrica per circa l’80% in città.

Grazie a queste caratteristiche, i consumi si abbassano del 20% in ciclo misto e fino al 40% in quello urbano. La partenza del nuovo Duster Hybrid avviene sempre in modalità elettrica, con il sistema che ottimizza l’uso dei motori a seconda delle condizioni di guida.

Dacia Duster TCe 130 Mild Hybrid: le caratteristiche

Il Nuovo Duster TCe 130, invece, incorpora la tecnologia mild hybrid come primo passo verso l’elettrificazione. Questa tecnologia, nuova per la gamma Dacia, combina un motore turbo a benzina a 3 cilindri da 1,2 litri con un sistema mild hybrid da 48V.

Il sistema supporta il motore termico durante l’avviamento e l’accelerazione, riducendo consumi e emissioni di CO2 del 10% rispetto ai motori termici di potenza equivalente. Questa configurazione garantisce una guida reattiva e fluida, grazie anche alla frenata rigenerativa che ricarica una batteria leggermente più piccola, da 0,8 kWh.

Duster si è sempre distinto per le sue qualità offroad, e questa terza generazione non fa eccezione, confermando la disponibilità della trazione integrale 4×4, sempre più rara in questo segmento. La versione con trazione integrale utilizza la motorizzazione mild hybrid 48V da 130 CV e una trasmissione manuale a 6 marce.

I prezzi della gamma Duster

Al momento i prezzi della gamma Duster variano dai 17.750 euro​ della 1.0 TCe Essential, per arrivare ai 25.050 euro​ della 1.5 Blue dCi Extreme 4X4. E’ possibile che i prezzi delle versioni mild hybrid rientrino all’interno di questa forbice, mentre ci aspettiamo che la versione full hybrid possa presentare un prezzo leggermente maggiore.

Dacia Duster 1.0 TCe Essential 4X2 : 17.750 euro​

: 17.750 euro​ Dacia Duster 1.0 TCe Expression 4X2 : 18.650 euro​

: 18.650 euro​ Dacia Duster 1.0 TCe Journey 4X2 : 19.950 euro​

: 19.950 euro​ Dacia Duster 1.3 TCe Journey 4X2 EDC : 24.600 euro​

: 24.600 euro​ ​ Dacia Duster 1.3 TCe Extreme 4X2 EDC : 25.450 euro​

: 25.450 euro​ ​ Dacia Duster 1.5 Blue dCi Expression 4X4 : 22.900 euro​

: 22.900 euro​ ​ Dacia Duster 1.5 Blue dCi Journey 4X4 : 24.200 euro​

: 24.200 euro​ ​ Dacia Duster 1.5 Blue dCi Extreme 4X4 : 25.050 euro​

: 25.050 euro​ ​ Dacia Duster 1.5 Blue dCi Essential 4X2 : 19.500 euro​

: 19.500 euro​ ​ Dacia Duster 1.5 Blue dCi Expression 4X2 : 20.400 euro​

: 20.400 euro​ ​ Dacia Duster 1.5 Blue dCi Journey 4X2 : 21.700 euro​

: 21.700 euro​ ​ Dacia Duster 1.5 Blue dCi Journey Up 4X2 : 22.200 euro​

: 22.200 euro​ ​Dacia Duster 1.5 Blue dCi Extreme 4X2: 22.550 euro​

—–

Copyright Image: Sinergon LTD