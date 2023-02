Sacs Tecnorib Miami Boat Show 2023: dopo l’esordio al salone nautico di Fort Lauderdale 2022 con il Pirelli 42, gli speedboats a marchio Pirelli sono tornati protagonisti negli USA. Quest’anno Sacs Tecnorib ha scelto di esporre per la prima volta due modelli di punta: il Pirelli 35 e l’ammiraglia Pirelli 50.

Sacs Tecnorib Miami Boat Show 2023: la linea speadboats walkaround a marchio Pirelli

Pirelli 50 è l’ammiraglia della famiglia degli speadboats dalla spiccata anima corsaiola che è caratteristica dell’intera serie che include i Pirelli 42, 35 e 30, il day cruiser esposto in anteprima mondiale al BOOT di Düsseldorf e progettato esclusivamente nella versione fuoribordo per accentuare l’anima più adrenalinica e sportiva di questo brand.

La linea è rivoluzionaria per il layout walkaround disegnato da Ted Mannerfelt, che ha cambiato radicalmente il mondo dei maxirib migliorando stile e vita a bordo. Tutti i modelli sono inoltre caratterizzati dalla presenza del disegno battistrada del Cinturato Blue Full Wet, il pneumatico da bagnato utilizzato nella massima competizione automobilistica in cui Pirelli è presente.

Pensato per una crociera giornaliera anche a medio raggio e ideale come chase boat di un superyacht, il Pirelli 50, 15 metri, è declinabile in due versioni: entro e fuoribordo, quest’ultima pensata soprattutto per il mercato statunitense. E infatti a Miami questo maxirib porta in dotazione con sé tre potenti motori Mercury da 600 cavalli, garanzia per planate oltre i 50 nodi.

Un modello aggressivo già a partire dalle linee tese dei tubolari e dai tagli netti della tuga, ammorbiditi dalla sinuosità dell’hard-top e dalla sezione poppiera del capodibanda. Non solo velocità ma anche sicurezza: questo modello è equipaggiato con numerosi e comodi tientibene a fianco del solarium e delle murate.

Sull’ammiraglia abbondano anche le zone relax: in dinette trova spazio un tavolino allungabile in teak. La plancia di comando, comoda ed ergonomica, può ospitare fino a tre persone: la sua posizione rialzata rispetto alla coperta aumenta la visibilità a 360 gradi. Sottocoperta il layout prevede due cabine doppie, che godono di spazio, accuratezza nei dettagli e un design raffinato e ricercato.

Il Pirelli 35, una felice evoluzione della sorella Pirelli 42 e delle sue soluzioni vincenti, è un gommone dalla carena planante a doppio redan per garantire massima stabilità, sicurezza e prestazioni eccezionali. A Miami questo modello era equipaggiato con due nuovissimi motori Mercury V10 da 400 cavalli.

Premiante la filosofia del walkaround che permette massima libertà di movimento negli ambienti, caratterizzati da ampi spazi prendisole e zone relax. Altro punto forte è la massima sicurezza quando si è alla guida prevista con due sedute, grazie alla struttura monolitica che dal parabrezza prosegue trasformandosi in T-Top, sempre con lo stile e l’eleganza Pirelli. Il layout degli interni prevede un vano con letto a prua a tutto baglio e, su richiesta, un bagno separato, caratteristiche che rendono questo 11 metri ideale per crociere a corto e medio raggio.

