Dacia Duster 2024 è la nuova generazione di quello che è forse il modello più conosciuto del marchio, quello che ne ha decretato il successo.

Mantiene saldamente la filosofia pratica, minimalista e concreta del marchio, basata su una mobilità che tiene conto dei costi e offre contenuti di rilevanza per un vasto pubblico, una formula che ha dimostrato di essere vincente. Ma nel contesto attuale del mercato automobilistico, la Dacia Duster 2024 è ora completamente nuova, a partire dalla base, e con un design più rifinito. Proprio come accaduto su Sandero.

Esterni con il nuovo Starkle

La Dacia Duster 2024 è costruita sull’architettura CMF-B, la stessa della Sandero, ma anche delle Renault Clio e Captur.

Ha una lunghezza di 4,34 metri anche se sembra più grande, una larghezza di 1,81 metri e un’altezza di 1,66 metri, il nuovo Duster sfoggia un’ampia capacità di carico nel bagagliaio, con 472 litri in configurazione a due ruote motrici.

Un aumento del 6% rispetto alla generazione precedente.

Il design è completamente nuovo. L’anteriore è la parte che mantiene forse più linearità con l’ultimo restyling della vecchia generazione: motivo a Y per i fari LED che continua nei listelli cromati della griglia.

Motivo a Y che ritorna anche nel nuovo design dei fari posteriori, più squadrati, grandi e luminosi rispetto al passato. Spicca di lato la maniglia nascosta nel montante, così come i nuovi cerchi.

Altra caratteristica della Dacia Duster 2024 è l’ampio uso di plastiche riciclate. Già all’esterno, i numerosi inserti in plastica nera rinforzata, che segnano la sua vocazione offroad, sono dichiaratamente 100% riciclati, mentre sul paraurti compare lo Starkle, resistente a graffi e urti, con filigrana particolare, la quale tra l’altro ritorna anche all’interno e privo di vernici, sempre in ottica di sostenibilità.

Molto iconici anche i colori, che si allineano alla nuova filosofia del marchio che cerca tinte ispirate ai colori della terra e della natura.

Interni più tech

L’interno offre spazio e versatilità grazie allo Sleep Pack, che trasforma l’area dietro i sedili anteriori in un letto matrimoniale di fatto, con dimensioni di 1,90 metri per 1,30 metri, e quindi pensato per le avventure che sono tipiche di molti clienti di questo modello, da sempre. Il pack include un letto doppio apribile in meno di 2 minuti, un tavolino e uno spazio di storage.

Sul tetto, è possibile caricare fino a 80 kg con elementi modulari integrati alle barre longitudinali, creando un portapacchi trasversale.

La plancia è stata completamente ridisegnata, e spicca il nuovo display flottante con infotainment riscritto, più fluido e intuitivo, sempre con schermo opaco, sempre con supporto per lo smartphone appena di lato. C’è compatibilità anche wireless con Android Auto ed Apple CarPlay, e diverse prese USB-C sia davanti che dietro.

L’offerta infotainment include display da 10,1 pollici con Media Nav e Media Nav Live, quest’ultimo dotato di navigatore connesso e possibilità di aggiornamento firmware over-the-air.

Gli allestimenti variano da Essential a Journey, offrendo una gamma di opzioni, tra cui cerchi in lega, climatizzazione automatica, retrocamera e sistemi di connettività wireless per smartphone.

Lunga la lista di accessori, dal porta-tablet da agganciare al tunnel centrale, sul retro, per permettere ai bambini o occupanti posteriori di godersi al meglio i viaggi lunghi, fino ai porta bottiglie da agganciare ai poggia-testa anteriori, sempre per maggiore versatilità di chi siede dietro.

Ci sono anche appendiabiti, e grandi vani per ottimizzare al meglio lo spazio.

La prima volta ibrida, sempre 4×4

La Dacia Duster 2024 offre diverse opzioni di motorizzazione. Tra queste, il motore turbo benzina da 1.2 litri da 130 CV, disponibile ora anche in versione mild hybrid Duster Tce 130, con supporto a 48 volt e batteria da 900 Wh. Immancabile la versione a GPL è Duster Eco-G da 100 CV, con serbatoi separati per benzina e GPL.

La terza opzione, la più avanzata in termini di elettrificazione, è Duster Hybrid 140, che presenta un sistema full hybrid da 1.6 litri con 140 CV, lo stesso già visto sulla Jogger.

Dacia Duster 2024 conferma l’opzione 4×4, con la possibilità di regolare le modalità di guida in 5 livelli: Auto, Snow, Mud/Snow, Off-Road ed Eco. L’altezza libera da terra è di 21,7 centimetri, e l‘Hill Descent Control supporta la gestione della velocità in discesa.

Infine, completamente rinnovato il comparto ADAS, che ora include numerosi sistemi avanzati come il cruise control, anche adattivo sulla full hybrid, la conversione automatica da abbaglianti ad anabbaglianti (su modelli Extreme e Journey), la frenata d’emergenza con riconoscimento di pedoni, ciclisti e moto, l’assistente al parcheggio, il mantenimento attivo di corsia e l’alert all’uscita involontaria dalla carreggiata.

