Kia EV3: le prime immagini e video del SUV elettrico coreano

Kia EV3 è il nuovo SUV elettrico compatto che unisce design audace, tecnologia innovativa e caratteristiche all’avanguardia. Scopri le sue caratteristiche uniche e l’esperienza di guida coinvolgente che offre.

Kia ha svelato oggi EV3, il nuovo SUV compatto completamente elettrico, che va ad ampliare la gamma elettrica che già comprende EV6 ed EV9. Il nuovo modello rappresenta un mix riuscito di design audace, tecnologia innovativa e caratteristiche all’avanguardia, posizionandosi come nuovo punto di riferimento nel segmento dei SUV elettrici compatti.

EV3 si presenta con una chiara identità, basata sulla tecnologia avanzata di Kia e sui valori centrati sul cliente già visti in EV9, il grande SUV di successo del marchio. Con EV3, Kia offre un’esperienza unica e coinvolgente nel segmento dei SUV elettrici compatti, superando le aspettative dei clienti e ampliando l’attrattiva delle auto elettriche.

Design esterno: audace e progressivo

La filosofia di design di Kia, “Opposites United”, che unisce natura e modernità, ha guidato la creazione del design dinamico e di carattere di EV3. Il frontale presenta fari verticali che enfatizzano un aspetto ampio e deciso, mentre la nuova interpretazione della Tiger Face di Kia include l‘illuminazione Star Map. Le linee laterali suggeriscono forza e agilità, con un tetto che si fonde elegantemente nel posteriore, creando un look moderno e spazioso.

La versione GT-line di EV3 ha un carattere ancora più sportivo, con dettagli come il rivestimento inferiore a contrasto e un paraurti integrato, che accentuano l’aspetto dinamico e raffinato del SUV.

Design interno: ispirato alla natura e al benessere

L’abitacolo di EV3, spazioso e funzionale, ospita comodamente cinque persone e include una console centrale elegante con un tavolino scorrevole e vari spazi di stivaggio.

Un sistema di illuminazione ambientale regolabile, sedili confortevoli e un ampio display widescreen da 30 pollici offrono un’esperienza di viaggio rilassante e coinvolgente. I materiali sostenibili, come il tessuto riciclato utilizzato per il cruscotto e i pannelli porta, rafforzano l’impegno di Kia verso l’ecosostenibilità.

Drivetrain elettrico: autonomia e ricarica ultra-veloce

EV3 misura 4.300 mm in lunghezza, 1.850 mm in larghezza e 1.560 mm in altezza, con un passo di 2.680 mm. Disponibile con batterie da 58,3 kWh o 81,4 kWh, offre un’autonomia fino a 600 km (WLTP) e una ricarica rapida che consente di passare dal 10 all’80% della carica in circa 31 minuti.

Il motore elettrico da 150 kW garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi e una velocità massima di 170 km/h.

Tecnologia e sicurezza

EV3 è dotato di tecnologie avanzate di sicurezza e assistenza alla guida, come il controllo dinamico della coppia elettrica, il Forward Collision-Avoidance Assist e il Lane Keeping Assist. Il Remote Smart Parking Assist e l’Head-up Display da 12 pollici migliorano ulteriormente l’esperienza di guida. La tecnologia i-Pedal 3.0 di Kia permette di modulare la frenata rigenerativa, massimizzando l’efficienza energetica.

EV3 introduce anche il sistema Vehicle-to-Load (V2L), che consente di alimentare dispositivi esterni, e la Digital Key 2.0, che permette di sbloccare e avviare il veicolo con uno smartphone o smartwatch.

Tecnologia innovativa e connettività

L’interno di EV3 offre funzionalità di connettività avanzate, come il Premium Streaming di Kia, che include giochi arcade e contenuti vari, e un sistema audio Harman Kardon. L’assistente AI di Kia, presente per la prima volta su EV3, offre interazioni vocali naturali e supporta la pianificazione del viaggio e altre funzionalità del veicolo.

