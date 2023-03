Creato negli anni ’60, l’innovativo Ocean Star Skin Diver Watch utilizzava una scala multicolore per indicare le tempistiche della sosta di decompressione: oggi, il Mido Ocean Star Decompression Worldtimer conserva questo fascino vintage e l’aggiunta dell’indicazione di un fuso orario supplementare lo proietta verso nuovi orizzonti.

Mido ha utilizzato le più recenti tecnologie nella sua continua ricerca dell’eccellenza: Super-LumiNova, vetro zaffiro stile glassbox, il formidabile Calibro 80 con spirale Nivachron e funzione GMT, nonché un cinturino aggiuntivo facilmente sostituibile.

Una stella marina incisa sul fondello a vite sottolinea gli storici successi di Mido nel campo dell’impermeabilità, sia nel 1934 con il sistema Aquadura, sia ora con questo nuovo modello impermeabile fino a una pressione di 200 m. Basta questo per far rivivere lo spirito subacqueo degli anni ’60, surfando attraverso le frontiere, mettendo alla prova i limiti del jet lag e delle onde stesse.

Mido Ocean Star Decompression Worldtimer: irresistibile look retrò

Su uno sfondo blu navy, il logo storico Mido applicato e lucido spicca su questo quadrante molto speciale. In omaggio al famoso Ocean Star Skin Diver Watch degli anni Sessanta, questo ultimo esemplare indica i tempi della sosta di decompressione fino a 6 metri di profondità utilizzando cerchi di colore giallo, verde, rosa e blu.

Sulla ghiera girevole bidirezionale, dotata di un anello in alluminio blu, sono indicate in argento le più grandi città del mondo. La lancetta rossa indica il fuso orario di viaggio, in contrasto con le lancette piatte e diamantate di ore, minuti e secondi per “l’ora di casa”. La Super-LumiNova non colorata è utilizzata per evidenziare: le lancette delle ore, dei minuti e dei secondi, il fuso orario supplementare, gli indici e il punto sulla lunetta. A ore 3, una finestrella indica la data. L’eccezionale quadrante è protetto da un vetro zaffiro in stile “glassbox” che ricorda il plexiglas utilizzato all’epoca.

Mido ha progettato l’Ocean Star Decompression Worldtimer per resistere a qualsiasi condizione e per farlo con stile. Per questo motivo, l’orologio presenta una robusta e resistente cassa in acciaio inossidabile lucida con un diametro molto pratico di 40,5 mm. È completato dal cinturino, realizzato in caucciù blu navy con una texture ispirata alla moda degli anni ’60.

Un ingegnoso sistema permette di cambiare il cinturino in un batter d’occhio e di sostituirlo con un bracciale in maglia milanese. Il fondello e la corona a vite contribuiscono all’impermeabilità dell’orologio e proteggono il calibro 80. L’estrema affidabilità di questo movimento automatico svizzero, dotato di funzione GMT, si basa su una generosa riserva di carica di 80 ore e su una spirale Nivachron, che offre un’eccezionale resistenza al magnetismo e agli urti, rendendolo particolarmente durevole.

E’ disponibile anche una seconda variante dell’’Ocean Star Decompression Worldtimer, sempre in edizione speciale, con una scala di decompressione dalle tonalità dal giallo all’arancione, colore tipico di Mido, su un quadrante nero con ghiera in alluminio e cinturino in caucciù abbinato.

