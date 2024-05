Kia EV6 2024, ora con un nuovo frontale e più autonomia

Kia EV6 2024 ha un frontale completamente nuovo, interni migliorati e infotainment aggiornato, e batteria più capiente da 84 kWh.

Con un’importante influenza di EV9, la Kia EV6 2024, a 3 anni dal lancio, cambia il look frontale per essere in linea con le vetture più recenti, l’EV9 stesso e la nuova Sorento, oltre che le altre sorelle della gamma elettrica in arrivo.

Ma oltre a un design ancora più personale e distopico, la EV6 porta con sé anche una batteria più capiente che ne aumenta l’autonomia fino a oltre 550 km. Va detto, però, che ancora non sono resi pubblici i nuovi valori per il modello omologato in Europa. La EV6 aggiornata dovrebbe arrivare in Europa tra fine 2024 e inizio 2025.

Le novità della Kia EV6 2024

Le novità più sostanziali del design della Kia EV6 2024 riguardano l’anteriore, dove i gruppi ottici sono stati completamente rivisti.

Rimangono infatti le proporzioni, le muscolature sul cofano, e anche il design del paraurti, ma i fari hanno una trama a C squadrata, più sottile e con parti di carrozzeria al loro interno, e ora sono connessi al centro creando uno schema unico.

Le griglie anteriori, inoltre, sono più grandi e ne aumentano l’aggressività, e sono stati introdotti anche nuovi design per i cerchi, con trama diamantata e a doppia colorazione.

Novità anche per gli interni, dove è stato rivisto il design del volante, ora anche a tre razze, e sono stati introdotti nuovi rivestimenti e nuove colorazioni per gli stessi.

Il doppio display è sempre curvo, ma ora si omologa a EV9 per quanto riguarda il design della grafica e la versione dell’infotainment, molto più intuitivo.

Inoltre, ora il software supporta aggiornamenti OTA.

La nuova batteria da 84 kWh

Kia EV6 2024 aggiorna la batteria, che passa da 77,4 a 84 kWh e come detto, aumenta l’autonomia. Nei test coreani arriva fino a 494 km, ciò significa un aumento fino a oltre 550 km per le omologazioni europee, visto che già ora si attesta intorno a 520-530 km, per il modello con motore singolo.

La gamma di powertrain rimane invariata: c’è un sistema a singolo motore che eroga 226 CV alle ruote posteriori e un sistema a trazione integrale a doppio motore con 321 CV. Da capire se anche la Kia EV6 GT subirà cambiamenti, magari derivati dalla Hyundai Ioniq 5 N con potenza di 641 CV.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Iscriviti al nostro canale Whatsapp e rimani sempre aggiornato!

Copyright Image: Sinergon LTD