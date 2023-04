Zegna occhiali da sole 2023: la nuova collezione eyewear di Zegna ha un’identità forte e inconfondibile. L’eleganza e la personalità del brand si traducono in montature da sole caratterizzate dalla finezza dei dettagli e dalla ricerca di un design contemporaneo e dinamico.

Le forme raffinate, i preziosi materiali e la versatilità di modelli comodi ed essenziali, interpretano il valore senza tempo della bellezza che da sempre Zegna condivide, dando vita ad occhiali costruiti dalla passione e realizzati per rivelare l’essenza futura dell’eleganza e il fascino ineguagliabile di una storia.

Zegna occhiali da sole 2023: la nuova collezione

La nuova collezione propone una nuova montatura dalla shape squadrata con frontale in acetato con doppio ponte e distintivi spoiler laterali costruiti con stampaggio unico. La trasparenza dei profili impreziosisce l’estetica elegante di questo modello da sole. Le aste sono siglate dal nuovo logo Zegna. Il modello è proposto in vari colori con lenti abbinate e disponibili anche fotocromatiche.

La montatura in acetato “Leggerissimo” si caratterizza per le geometrie morbide e arrotondate con dettagli Vicuña in metallo sul frontale che identificano lo stile di questo modello estremamente confortevole. Non può mancare un Navigator dal design rimless con doppio ponte sospeso che crea un profilo unico. Le aste sono siglate dal nuovo logo Zegna laserato e presentano terminali slim in abbinamento cromatico con il colore delle lenti.

Il Pilot in metallo si rinnova in una shape senza tempo con dettagli preziosi e distintivi. I cerchi in alluminio intorno alle lenti arricchiscono l’eleganza di una montatura facile da indossare, proposta in raffinate varianti di colore che rivelano il lusso della semplicità.

Facile da indossare e comodo da portare sempre con sé, il modello foldable in acetato nella preziosa confezione dedicata in alluminio. La montatura Navigator, arrotondata nella shape, è contraddistinta dall’effetto trilayer sul frontale negli iconici colori nero – vicuña – nero.

Mentre il modello panthos in metallo ha dei profili morbidi e sottili. Leggere ed eleganti, le linee di questa montatura esprimono il carattere del brand, che personalizza le aste con una raffinata incisione a laser del nuovo Zegna 232 Road Brand Mark.

Intramontabile la montatura dalla shape rettangolare, questo modello da sole reinterpreta uno stile classico con le forme e i dettagli delle aste. Gli spessori dinamici e il nuovo Zegna 232 Road Brand Mark nella parte interna dell’acetato, raccontano la direzione dell’eleganza.

