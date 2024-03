Hyundai Ioniq 5 N Line, ora con batteria da 84 kWh

Debutta la Hyundai Ioniq 5 N Line con il restyling dell’elettrica coreana, che aggiorna l’infotainment e introduce la batteria da 84 kWh.

La Ioniq 5 N ha condizionato anche la gamma tradizionale dell’elettrica coreana, che conosce nuovamente un aggiornamento della batteria e un miglioramento dell’autonomia, e con la Hyundai Ioniq 5 N Line porta questo tipo di allestimento per la prima volta su un’elettrica.

Dopo che a inizio 2023, infatti, la Ioniq 5 si era dotata della batteria di 77,4 kWh, ora quello stesso accumulatore arriva a una capacità di 84 kWh, ma oltre a un’autonomia maggiore si aggiornano anche gli ADAS e l’infotainment.

I ritocchi estetici e le novità di Hyundai Ioniq 5 N Line

Anche gli altri allestimenti di Ioniq 5 si aggiornano. Debutta una nuova mascherina a forma di V e cambia il design dei paraurti anteriori e posteriori. Le già importanti dimensioni crescono di 20 mm in lunghezza, che ora arriva a 4,6 metri, mentre le altre misure rimangono invariate a 1,89 di larghezza, 1,60 di altezza e passo di 3. Cresce invece lo spoiler posteriore, più lungo di 50 mm, e ci sono anche nuovi cerchi dal design rivisitato e più particolare.

Anche all’interno ci sono dei miglioramenti. La parte superiore della Universal Island, il tunnel centrale mobile, gode (finalmente!) di pulsanti fisici per gestire i sedili riscaldati e ventilati, il volante riscaldato e le funzioni di parcheggio. Il pad di ricarica è più in alto, in modo da essere più comodo.

Su Ioniq 5 arriva anche il nuovo infotainment conosciuto su Kona, con l’ultima generazione del Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) e aggiornamenti OTA wireless, oltre a nuove funzioni ADAS tra cui volante capacitivo, Lane Keeping Assist 2, Remote Smart Parking Assist 2 e Forward/Side/Reverse Parking Collision-Avoidance Assist.

Per quanto riguarda la Hyundai Ioniq 5 N Line, su di lei debuttano gli elementi tipici della gamma N che rendono questo allestimento una sorta congiunzione tra gli altri allestimenti e la bellissima Ioniq 5 N. Nello specifico, ha un design anteriore e posteriore più aggressivo, con paraurti dedicati e minigonne laterali e cerchi in alluminio da 20 pollici N Line, che sottolineano il suo aspetto sportivo.

L’abitacolo presenta pedaliera in metallo, volante e plancia esclusivi N Line, rivestimento del cielo in nero, sedili sportivi con logo N, cuciture rosse a contrasto e due opzioni per il rivestimento dei sedili.

Guida più fluida

La nuova Hyundai Ioniq 5 N Line dispone di nuovo sistema di ammortizzazione che permette di attenuare le vibrazioni, per un’esperienza più fluida alla guida, mentre sono state irrigidite alcune componenti meccaniche per ridure gli effetti delle vibrazioni sul volante.

Hyundai ha inoltre raddoppiato i rinforzi sulle ruote posteriori e sulla parte inferiore del veicolo in modo da renderlo più stabile e agile, così come ha irrigidito la scocca per ridurre i rumori a bassa frequenza. Anche il controllo del rumore del motore elettrico è stato ottimizzato, con un inedito isolamento acustico supplementare al motore posteriore per rendere l’auto più silenziosa.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD