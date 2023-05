Una donna graffia 400 auto nuove in quattro mesi per 500.000 dollari di danni

Una donna è stata sorpresa dalle telecamere di sicurezza mentre graffiava ripetutamente con un cacciavite le auto nuove di alcuni concessionari in Canada, danneggiando circa 400 automobili, una per una, nel corso di ben quattro mesi.

Il video mostra la donna, coperta dalla testa ai piedi, muoversi con molta calma da auto a auto, con un cacciavite stretto tra i guanti, e fare dei grandi graffi su ciascun veicolo. Possiamo vedere infatti come riesca velocemente a graffiare le portiere o il lato o il cofano di ogni auto, prima di passare a quella successiva in una operazione che potremmo definire come meticolosa.

In totale, gli atti vandalici della donna hanno causato danni per circa 500.000 dollari alle concessionarie colpite, per quelli che si ritengono essere stati almeno tre raid. Le due concessionarie coinvolte si trovano a circa un chilometro l’una dall’altra, ed una di queste ha subito atti vandalici alle vetrine.

La polizia canadese sta indagando sul caso, e crede di avere individuato l’auto utilizzata dalla donna. Al momento non ci sono persone sospettate, ed è per questo motivo che è stato diffuso il video.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.