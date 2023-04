Il video del passeggero allontanato a forza dall’aereo: voleva un gin tonic prima del decollo

Non c’è un giorno senza incidenti a bordo dei voli interni americani, ed ecco il video del passeggero allontanato con la forza dalla polizia dopo aver litigato per un gin tonic prima del decollo.

L’uomo in First Class, che sui voli interni negli USA è poco più di una Business Class europea, è stato letteralmente cacciato dal velivolo, dal volo dopo aver chiesto una drink prima della partenza. Dopo essere stato invitato a lasciare l’aereo da un assistente di volo e da un pilota, ed essendosi rifiutato, è stata chiamata la polizia. Il passeggero ha chiesto spiegazioni sul perché gli veniva chiesto di andarsene, ma gli è stato detto di farlo comunque.

Una cosa va detta: non importa se la richiesta fosse ragionevole o meno, il passeggero avrebbe dovuto obbedire all’ordine del pilota, ed eventualmente sporgere reclamo successivamente.

Nel video dell’incidente, che dura circa quattro minuti, il telefono del passeggero viene sequestrato perché stava registrando quanto stava avvenendo. Ironia della sorte, il video dell’intero episodio è stato comunque pubblicato online ed è stato chiaramente girato da un dipendente della compagnia aera. Alla fine il passeggero è stato tirato fuori dal suo posto, condotto fuori dall’aereo e ammanettato sul finger.

Non sapendo di ciò che è avvenuto detto prima che al passeggero fosse chiesto di lasciare l’aereo, possiamo solo ipotizzare che abbia avuto un atteggiamento scortese dopo che la richiesta di una drink era stata respinta. Il passeggero è stato largamente criticato nei commenti sui social media perché si trovava in prima classe e l’alterco riguardava solo un gin tonic. È inutile discutere, l’escalation porta solo a conseguenze negative.

C’è da dire che per quanto riguarda la First Class di American Airlines, ai passeggeri dovrebbe essere offerta una bevanda, anche alcoolica, durante la fase di imbarco. Cosa che, secondo quanto commentato sui social, avrebbe fatto scaturire la reazione del passeggero.

D’altra parte ben più importante per la compagnia aerea è la partenza puntuale. E’ possibile che non ci sia tempo per tutti i servizi, se un volo imbarca i passeggeri in ritardo, gli assistenti di volo non devono rallentare il processo con la distribuzione delle bevande.

In ogni modo, vale la pena farsi ammanettare per un drink? Sicuramente no. E, per vostra informazione, qui le 10 cose che fanno irritare maggiormente gli assistenti di volo.

