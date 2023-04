Camion delle poste trascina Golf, l’autista: “non me ne sono accorto”.

In un video che ha fatto scalpore sui social media, si vede un camion della Royal Mail inglese trascinare lateralmente una Volkswagen Golf lungo una strada statale, fermandosi solo dopo essere stato rallentato da altri automobilisti. L’incidente è avvenuto intorno nella zona ovest di Londra.

Il filmato, ripreso dal passeggero di un’auto vicina, mostra le altre auto che rallentano intorno al camion, suonando il clacson nel tentativo di far fermare l’autista. Il camion, che non aveva un rimorchio, si ferma. Si sente poi l’autista sporgersi dal finestrino e dire: “Sì, cosa c’è che non va?”.

L’autista del camion ha poi ammesso di non aver visto l’auto, mentre l’uomo che era rimasto intrappolato nella Golf GTI coinvolta nell’incidente, ne è uscito incolume. La Royal Mail ha avviato un’indagine sulle circostanze, mentre la polizia ha parlato con entrambe le parti ma non ha effettuato arresti.

Fortunatamente l’incidente si è risolto senza conseguenze gravi, ma la vicenda è stata ovviamente al centro dell’attenzione dei media inglesi, che hanno denunciato la pericolosità delle manovre pericolose sulle strade, invitando le autorità a prendere provvedimenti per garantire la sicurezza di tutti.

