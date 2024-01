Il design del nuovo yacht McConaghy MC82p ottimizza spazi interni e esterni, creando ambienti accoglienti e ideali per ogni tipo di viaggio in mare. McConaghy MC82p è il nuovo yacht che coniuga perfettamente il meglio del lusso, della funzionalità e della versatilità. Questa imbarcazione è perfetta infatti per le crociere a lungo raggio, è uno yacht ideale per la famiglia, ma anche per splendidi week-end da trascorrere lungo le coste.

Il volume interno dello yacht è stato massimizzato e sfruttato al meglio, con il ponte principale che vanta un ampio salone con zona pranzo e una cucina a pianta aperta, che creano un’atmosfera accogliente. Il ponte di poppa offre un ampio spazio con divani ideale per cene all’aperto, consentendo di trascorrere piacevoli momenti circondati dalla bellezza del mare. Per chi è alla ricerca di un rifugio accogliente, il salotto esterno di prua offre un luogo perfetto per rilassarsi e ammirare i panorami mozzafiato.

Il flybridge è dotato di una zona pranzo informale, di mobili lounge indipendenti e di un barbecue posizionato a poppa per vivere esperienze culinarie con tutta la famiglia. Quattro cabine doppie rivolte verso il mare offrono un comfort impareggiabile per i viaggi più lunghi. Inoltre, lo yacht dispone di due cabine per l’equipaggio e un ripostiglio/dispensa.

La motorizzazione standard è composta da due motori gemelli da 875 CV, che possono raggiungere una velocità massima di 28 nodi e una navigazione da crociera a 10 nodi. Con una capacità del serbatoio di 8.000 litri, l’autonomia massima a una velocità di crociera di 10 nodi è di 4.000 miglia nautiche.

La gamma McConaghy Multihull è stata creata in collaborazione con designer di fama mondiale. La serie di yacht, che spazia da 55 a 115 piedi, comprende imbarcazioni a vela e a motore, offre linee pulite e spazi abitativi lussuosi. Tutti i modelli della gamma McConaghy Multihull sono completamente personalizzabili.

Copyright Image: Sinergon LTD