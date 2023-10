Offerte moto Benelli TRK 702 e TRK 702X 2023: la Casa del Leoncino presenta la nuova promozione finanziaria, sviluppata in collaborazione con Compass e dedicata esclusivamente alle nuove TRK 702 e TRK 702X.

Offerte moto Benelli TRK 702 e TRK 702X 2023: i dettagli della promo

L’offerta, valida fino al 31 dicembre 2023, permette di acquistare una delle ultime nate della Casa di Pesaro approfittando della cosiddetta formula delle mini-rate mensili pensate per rispondere ad ogni esigenza.

Inoltre sarà infatti possibile pagare la prima rata dopo quattro mesi dal momento della sottoscrizione. Il prezzo del veicolo è bloccato fino alla consegna. Sono escluse le spese d’immatricolazione e di messa in strada.

TRK 702 E TRK 702X hanno un prezzo di listino di 7.490 €. La formula con la promozione finanziaria prevede rate da 99,97 € al mese per i primi 48 mesi e 161,95 € per i secondi 36 mesi con Tan Fisso 8,15% per il 1° e 2° periodo e Taeg 10,30%; prima rata a 4 mesi.

Benelli TRK 702 2023 è una globetrotter comoda ed instancabile, la nuova proposta pensata per percorrere strade sconfinate alla scoperta di luoghi indimenticabili, ma anche per godersi la città in tutta comodità, regalando emozioni infinite. TRK 702 è infatti una tourer poliedrica, una due ruote capace di offrire il massimo del comfort a pilota e passeggero ed un feeling di guida eccellente, senza mai dimenticare il divertimento.

Una moto facile, intuitiva, ideale per le lunghe percorrenze, spinta da un nuovissimo motore Benelli bicilindrico frontemarcia da 698 cc. Il motore eroga una potenza di 76,2 CV (56 kW) a 8750 giri/min e una coppia di 68,2 Nm a 6250 giri/min, garantendo una risposta del motore sempre pronta e reattiva. La distribuzione è a doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro, con comando a catena e albero motore con perni di manovella sfasati di 180°.

Benelli TRK 702 X 2023 è una adventure pura, estremamente versatile, agile e maneggevole, pensata per affrontare ogni tipologia di percorso, sia su asfalto che in off-road e realizzata per poter finalmente intraprendere nuove ed emozionanti avventure. Passione, libertà e divertimento in una sola moto, qualsiasi strada si decida di percorrere e senza porre limiti alla voglia di viaggiare.

TRK 702 X è una moto ideale per chi desidera una due ruote solida, autentica e facile da utilizzare. Una moto che presenta un design unico ed estremamente riconoscibile, condiviso con la “sorella” stradale, dalle linee fluide e dinamiche, capace di offrire a questa due ruote Benelli un’indole molto aggressiva, dalla spiccata identità.

