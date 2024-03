Benelli BN 125 2024 è la moto naked ideale per chi è alla prima esperienza e per gli entusiasti alla ricerca di una due ruote dal design accattivante, efficiente e facile da manovrare.

La Benelli BN 125 2024 è l’opzione ideale sia per i neofiti delle due ruote che per gli appassionati in cerca di una moto dal look grintoso, dinamico e facile da guidare. Questa naked si fa notare per il suo design accattivante e per le prestazioni equilibrate, che la rendono perfetta sia per la routine urbana casa-ufficio che per esplorare le strade più tortuose durante il fine settimana.

Dotata di un motore monocilindrico quattro tempi con raffreddamento ad aria-olio, la BN 125 garantisce una potenza massima di 11,1 Cv (8,2 kW) a 9500 giri/min e una coppia massima di 10 Nm (1,0 kgm) a 7000 giri. La tecnologia del motore include una distribuzione a singolo asse a camme in testa e 4 valvole per cilindro, oltre a un sistema di alimentazione ad iniezione elettronica per massimizzare l’efficienza del consumo di carburante, attestandosi su un eccezionale 1,7 litri per 100 km.

La BN 125 si avvale di un telaio traliccio in tubi di acciaio, progettato per offrire la massima maneggevolezza. Le sospensioni, con una forcella upside-down da 35 millimetri all’anteriore e un forcellone oscillante con ammortizzatore centrale regolabile nel precarico molla all’indietro, garantiscono una guida fluida e reattiva. L’impianto frenante è composto da un disco da 260 mm con pinze a tre pistoncini all’anteriore e un disco da 240 mm con pinza a due pistoncini al posteriore, integrando il sistema CBS per una maggior sicurezza.

I cerchi in lega di alluminio da 17”, equipaggiati con pneumatici 110/80 all’anteriore e 130/70 al posteriore, conferiscono alla moto un aspetto sportivo e migliorano l’aderenza su ogni tipo di strada. Il serbatoio da 13,5 litri assicura un’autonomia ottimale per lunghe avventure o per l’uso quotidiano senza preoccupazioni.

Disponibile a un prezzo accessibile di 2.690 € f.c., la BN 125 è offerta nelle classiche colorazioni bianco e nero e, per chi desidera distinguersi, anche in una vibrante tonalità flash green in edizione limitata.

Copyright Image: Sinergon LTD