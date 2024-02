Benelli Tornado 400 2024 è pensata per le nuove generazioni di motociclisti perché offre una combinazione vincente di stile, tecnologia e prestazioni. Con il suo motore bicilindrico parallelo di nuova generazione, un telaio e sospensioni ottimizzati per la massima performance e una serie di soluzioni tecnologiche avanzate, questa moto è progettata per eccellere nella guida sportiva.

La Benelli Tornado 400 2024 mira a soddisfare le aspettative delle nuove generazioni di piloti alla ricerca di un mezzo che coniughi divertimento, performance e affidabilità. Questa moto si distingue per la sua natura dinamica, leggerezza e maneggevolezza, attributi che nascono da un approccio innovativo nella progettazione tecnica adottata dal team di Ricerca e Sviluppo di Benelli. Al cuore di questa piccola supersportiva batte un motore bicilindrico parallelo di 399 cc, capace di erogare una potenza di 47,6 Cv a 10.000 giri/min, con un picco di coppia di 38 Nm a 8.000 giri. Tale configurazione motore, unita a una geometria di telaio inedita e all’impiego di un forcellone monobraccio, conferisce alla Tornado 400 caratteristiche prestazionali da vera sportiva.

Il design della Tornado 400 riflette una filosofia orientata al futuro, con linee filanti e dettagli tipici delle moto sportive, come i semimanubri, che ne accentuano il carattere grintoso e moderno. La scelta di soluzioni tecniche avanzate, come la distribuzione a doppio albero a camme in testa e l’utilizzo di materiali leggeri per il telaio e il forcellone, si traduce in un’efficienza migliorata e in una guida più fluida e agile.

Dal punto di vista ciclistico, la Benelli Tornado 400 offre un telaio ottimizzato per la massima rigidezza e un peso ridotto, elementi fondamentali per garantire prestazioni di guida superiori. Le sospensioni, con una forcella upside-down all’avanguardia e un forcellone monobraccio con link progressivo, sono state progettate per offrire un’esperienza di guida equilibrata, sia in accelerazione che in curva. I cerchi in lega di alluminio da 17″, abbinati a pneumatici di dimensioni ottimizzate e a un sistema frenante di alta qualità, completano il quadro delle specifiche tecniche.

L’attenzione al dettaglio si riflette anche nelle soluzioni tecnologiche adottate, come l’illuminazione full-Led, la strumentazione TFT a colori con connettività Bluetooth e la presenza di una presa USB. Queste caratteristiche, insieme alla possibilità di trasformare il display in un navigatore tramite app, pongono la Tornado 400 all’avanguardia in termini di integrazione tecnologica.

Copyright Image: Sinergon LTD