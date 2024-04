La Benelli Tornado 300 2024 monta un motore bicilindrico da 300cc, sospensioni regolabili e un impianto frenante dotato di ABS.

La Benelli Tornado 300 è una moto dallo spirito sportivo e dalla silhouette accattivante, ed è stata ideata per chi desidera avventurarsi per la prima volta nel mondo delle moto carenate senza rinunciare a prestazioni di rilievo. Il cuore pulsante della Tornado 300 è un motore bicilindrico parallelo da 300cc, un’evoluzione raffinata dei modelli 302S e 302R, che garantisce una potenza di 35Cv (26kW) a 11000 giri/min e una coppia di 27 Nm a 9000 giri. La cura dei dettagli tecnici è evidente nella scelta di una lubrificazione a carter umido, una frizione a bagno d’olio e un cambio a 6 velocità con trasmissione finale a catena, che insieme promettono una guida fluida e reattiva.

La struttura della Tornado 300 si distingue per un telaio tralicciato in tubi d’acciaio, per le sospensioni con forcella upside-down regolabile all’avantreno e mono ammortizzatore centrale regolabile al posteriore, che offrono controllo e comfort di guida, adattandosi perfettamente a ogni tipo di percorso. I cerchi da 17” in lega di alluminio sono abbinati a pneumatici di 110/70 all’anteriore e 150/60 al posteriore. Monta un impianto frenante all’avanguardia con ABS integrato. Da sottolineare anche la capacità di serbatoio per una moto di questo genere, con 14 litri di capienza.

Il design della Tornado 300 non passa inosservato, grazie al gruppo ottico full-led che garantisce visibilità eccellente e alla strumentazione avanzata con display TFT a colori da 5”, arricchita da connessione bluetooth e funzionalità smart come la navigazione GPS tramite app e il monitoraggio della pressione pneumatici (TPMS). Questa piccola sportiva è inoltre dotata anche di una presa USB.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Benelli

Copyright Image: Sinergon LTD