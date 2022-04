Una moto tutto fare incline all'off-road grazie alle ruote a raggi da 19" e 17", adatta ad ogni tipo di utilizzo.

La nuovissima Brixton Crossfire 500 XC è già disponibile in Italia presso le concessionarie al prezzo consigliato al pubblico di 6.999 €. A tre anni dalla prima apparizione al Salone EICMA di Milano eccola finalmente nella sua veste definitiva in due versioni. La Crossfire 500, con i suoi pneumatici Pirelli Angel ST e il porta targa sospeso, èerfetta per la guida sportiva su strada. La Crossfire 500 X invece, dotata di un manubrio leggermente più largo e sella piatta, è più incline a percorsi sterrati.

Brixton Crossfire 500 XC invece manifesta immediatamente il suo spirito off-road grazie ai cerchi a raggi anteriori da 19″ e posteriori da 17″. Tuttavia, anche l’escursione delle sospensioni è aumentata: 150 mm all’anteriore e 130 mm al posteriore. E’ inoltre aumentata anche l’altezza da terra. Il manubrio è stato rialzato considerevolmente, rendendo la guida fuoristrada più controllata anche in posizione eretta e la guida su strada ancora più confortevole, e i cuscinetti in gomma nera sui lati del serbatoio garantiscono più aderenza per una migliore connessione e sensazione alla moto.

Sono di serie anche una piastra paramotore in acciaio inossidabile e crash bar nere. Altre novità sono il parafango anteriore rialzato, il piccolo parabrezza, un faro a LED protetto e una protezione del radiatore con la X sul lato. Per quanto riguarda gli pneumatici, la 500 XC si affida sempre a Pirelli: lo Scorpion Rally STR offre la combinazione ideale per prestazioni su strada e fuoristrada, è confortevole e raggiunge una velocità notevole nonostante il suo battistrada aggressivo.

La Crossfire 500 XC mantiene il performante motore comune al resto della famiglia: il bicilindrico in linea raffreddato ad acqua che funziona in modo eccellente anche fuoristrada grazie alla sua coppia fluida. La ciclistica è caratterizzata da una forcella rovesciata regolabile in estensione e l’ammortizzatore posteriore in precarico e regolabile (KYB/Kayaba). Le pinze freno idrauliche sono le stesse della 500 e 500 X e il freno a disco da 320 mm è realizzato dal produttore spagnolo J.Juan.

Brixton Crossfire 500 XC: prezzo

Infine, la nuova Brixton Crossfire 500 XC in Desert Gold è ora disponibile in Italia al prezzo consigliato al pubblico di 6.999 €.

