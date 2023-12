F.B Mondial Piega 452 è la nuovga hypernaked di media cilindrata che unisce leggerezza e potenza, sportività e un look accattivante. Dotata di un motore bicilindrico da 450cc, con rapporto peso/potenza di 159 kg per 47 CV, promette prestazioni straordinarie, specialmente su percorsi misti e stretti.

Il design sportivo della Piega 452, enfatizzato dal nuovo telaio a traliccio e dal forcellone monobraccio in alluminio, è orientato verso una guida estrema, con un focus particolare sulla rapidità e sull’agilità di inserimento in curva, e porta la firma di Rodolfo Frascoli.

Il motore, il cuore pulsante della moto, è un bicilindrico parallelo 4 tempi DOHC da 449cc con 8 valvole, che produce una potenza massima di 35 kW (circa 47 CV) a 9500 giri/min e una coppia massima di 39 Nm a 7600 giri/min.

La moto è dotata di trasmissione a 6 velocità, lubrificazione a carter umido, e sistema di avviamento elettrico. Il sistema di raffreddamento è a liquido, e il rapporto di compressione è di 11,5:1, che garantisce prestazioni elevate e affidabilità. La moto ha un’alimentazione tramite iniezione elettronica.

Piega 452 si distingue per le sue dimensioni compatte: con una lunghezza di 2010 mm, larghezza di 777 mm e altezza di 1128 mm. La moto ha un peso complessivo di 176 kg e una capacità del serbatoio di 10 litri, che la rendono adatta sia per viaggi lunghi sia per l’uso quotidiano in città.

La moto è dotata di una forcella USD da 41 mm all’anteriore e un monoammortizzatore con monobraccio oscillante in alluminio al posteriore. L’impianto frenante è affidabile e potente, con un freno anteriore Brembo a 4 pistoncini che agisce su un doppio disco semiflottante da 320 mm di diametro e un freno posteriore flottante a 2 pistoncini su un disco da 260 mm. Le ruote sono da 17 pollici sia all’anteriore sia al posteriore.

La Piega 452 di F.B Mondial si posiziona quindi come una moto versatile, ideale per gli appassionati di guida sportiva e per chi cerca un veicolo per la vita quotidiana, garantendo emozioni e prestazioni di alto livello.

