Invictus Yacht Capoforte Fort Lauderdale Boat Show 2023

Invictus Yacht e Capoforte al Fort Lauderdale International Boat Show 2023 debuttano al salone della Florida con ben quattro modelli, tra i quali spicca la Invictus TT420, al suo debutto americano.

In banchina anche l’ammiraglia TT460 e la fuoribordo TT280S. Allo stand sarà presente anche il brand Capoforte con la FX270, per la prima volta assoluta negli Stati Uniti.

Invictus Yacht e Capoforte al Fort Lauderdale International Boat Show 2023: Invictus TT420

Dopo il successo riscosso ai saloni europei, Invictus TT420 si appresta a conquistare gli appassionati americani nella colorazione autentica del brand: “vanilla sea”. Le linee di questo 12,30 metri sono tipiche e distintive delle carene Invictus, che uniscono uno stile unico ad alte doti di navigazione.

Il parabrezza integrale in cristallo con tergicristalli, rappresenta una soluzione inusuale su una barca di queste dimensioni e protegge durante la navigazione, assicurando al tempo stesso una corretta circolazione d’aria quando in rada, tramite un sistema di apertura frontale, superiore.

La coperta, caratterizzata sull’intera lunghezza da un comodo camminamento perimetrale protetto da alte murate, accoglie a prua un ampio prendisole convertibile in chaise longue: in questo modo è stato creato un angolo romantico e suggestivo per apprezzare la navigazione in totale comodità oppure sorseggiare un tranquillo aperitivo; a centro barca, grazie ai tavolini abbattibili, la spaziosa dinette può convertirsi in un grande spazio per il relax riparato dall’hard top.

Alla stessa altezza, le murate possono essere dotate opzionalmente di due terrazze laterali abbattibili, aumentando così lo spazio vivibile a bordo, ma soprattutto offrendo una percezione di apertura verso l’esterno che si apprezza al massimo durante il pranzo e il relax: una soluzione che abbatte l’ideale barriera verso l’ambiente circostante.

Il cantiere ha previsto la possibilità di dotare la spiaggetta poppiera, di un dispositivo idraulico di movimentazione per facilitare la risalita a bordo e la gestione di tender e moto d’acqua: una dotazione rara da trovare su questa categoria di barche, come pure è rara la presenza di un vero e proprio garage capace di ospitare un tender di 2,10 metri, o toys. L’Invictus TT420 prevede una motorizzazione entrofuoribordo con due propulsori D6 Volvo Penta da 440 cavalli.

Internamente, Christian Grande ha optato per una soluzione open space, che entrando mette in evidenza la spaziosa zona living, con divani a U che, ruotando, si trasformano sorprendentemente in un comodo letto matrimoniale; a poppa troviamo invece una cabina con letti separati. Le generose murate hanno permesso di ottenere interessanti altezze interne che hanno consentito di ricavare un ampio bagno con doccia separata.

Invictus TT460, l’ammiraglia

L’Invictus TT460, ammiraglia del cantiere italiano, fin dal suo debutto è riuscita a definirsi sul mercato come una barca elegante e al tempo

stesso moderna, con un’attenzione speciale all’armatore a cui è offerto un percorso di personalizzazione attraverso il programma “Atelier” di Invictus.

A dare slancio al profilo è il parabrezza che prosegue unendosi con l’hardtop in carbonio, creando un movimento alla linea dalla prua fino a centro barca. Salendo a bordo dalla piattaforma di poppa, l’Invictus TT460 si fa subito apprezzare per i suoi volumi. Gli spazi sono studiati per ottenere la massima libertà di movimento in totale sicurezza.

A prua troviamo un prendisole, dotato sul frontale di un sedile a scomparsa (soluzione che è stata trasportata anche sulla TT420). Internamente, Invictus Yacht ha deciso di dare agli armatori grandi possibilità di personalizzazione: dalla soluzione open space, che prevede una lounge a prua con letti separati a poppa, affiancabili per trasformarsi in matrimoniale, fino alla soluzione con suddivisione a prua di uno spazio cabina separato con conseguente aumento della privacy.

Invictus TT280S, la fuoribordo

Lungo 8,87 metri e largo 2,94, l’Invictus TT280S è sempre firmato dalla matita di Christian Grande e prevede una motorizzazione di due fuoribordo da 25hp, per una potenza complessiva di 500hp, a conferma del suo carattere sportivo. Una configurazione che nasce dalla precisa volontà di rivolgersi a un target dall’anima sportiva e spigliata che non vuole rinunciare all’eleganza e alle possibilità di personalizzazione: ne sono un esempio le numerose opzioni che il cantiere propone in termini di soluzioni cromatiche dello scafo.

Il profilo dell’Invictus TT280S è caratterizzato dalla classica prua semi-rovescia, mentre gli spazi di coperta attentamente studiati “ruotano” intorno alla consolle centrale, le cui sedute accolgono un mobile che può diventare una piccola cucina en plein-air. Un divano a U corre invece lungo tutta la murata nella sua sezione di prua. L’attento utilizzo degli spazi di bordo ha permesso poi al cantiere italiano di ottenere, sotto alla timoneria, un vero locale spogliatoio con bagno.

Capoforte debutta negli USA con FX270

FX270 fa parte della gamma di modelli Capoforte con motore fuoribordo (può montarne uno da 350 cv o due da 150 cv) e si presenta con un caratteristico “taglio all’americana”, quindi battagliola molto pulita, lineare e di derivazione “fisherman”, ma interpretata in stile italiano,

valorizzata dalle esclusive bordature perimetrali rivestite, quindi curatissima nei dettagli e ricca di particolari e materiali di prima scelta, che rendono eleganti anche le parti più massicce.

La FX270 nasce con due anime. La prima, più votata a relax e vacanza, è caratterizzata dalla possibilità di allestire la zona prodiera con panche di due differenti tipi: uno con sagoma “U” che segue la conformazione della prua, l’altro di tipo lineare e adiacente alla zona di ormeggio.

La dotazione si può inoltre integrare con il prendisole che si inserisce fra la panca, a ferro di cavallo e la chaise longue, in modo da configurare un’ampia zona dedicata esclusivamente alla tintarella e al relax. Il prendisole consiste in leggerissimi cuscini, fissabili ad una opportuna struttura stivabile in un ampio storage, estremamente capiente in quanto sfrutta tutta la profondità della carena al di sotto della chaise longue.

La FX270 è dotata di una cabina con locale toilette, stipi a destra e a sinistra e doccia opzionale a tutta altezza. Il linguaggio stilistico usato è molto morbido e dai toni caldi, con spazi che si possono configurare diversamente a seconda dei gusti, ad esempio aggiungendo un tavolino a prua o tendalini, questi ultimi sostenuti da tubolari che possono essere liberamente posizionati a prua o a poppa e secondo le necessità. Nel secondo caso il risultato è un ambiente molto accogliente, rilassante e di connotazione romantica grazie all’abile scelta dei materiali e dei colori.

La seconda anima è di tipo “fisherman” e, oltre a non prevedere alcuna panca a prua, si caratterizza per un ampio spazio e per la presenza, di un “box fisherman” al posto della panca di poppa, nel quale sono inseriti un rubinetto, un tagliere, la cassettiera per esche e ami, e una vasca per le esche vive con tanto di illuminazione e pompa per il lavaggio (disponibile come optional).

Sono disponibili in questo modello di imbarcazione ampi spazi di stoccaggio al piano di calpestio con due grandi vani completamente lavabili grazie ad appositi ugelli collegati alla sentina, e in cui si può riporre il pescato o le attrezzature per la pesca subacquea. Sono inoltre disponibili a richiesta i rubinetti per il lavaggio del pozzetto con acqua dolce e salata.

La carena è particolarmente performante e stabile grazie alla significativa larghezza al galleggiamento, che conferisce una grande stabilità trasversale. La forma, e il comportamento, sono tuttavia morbidi e gestibili e l’accentuata sezione a “V” della prua scivola dentro l’onda perfettamente, anche con mare molto formato.

Christian Grande ha disegnato FX270 usando superfici muscolose ed organiche, che si evidenziano ulteriormente attraverso una nervatura sulla fiancata, che confluisce in una prua piuttosto “squadrata” e zoomorfa, ispirata alla figura dello squalo. L’intento di queste forme, oltre che di tipo dinamico, è quello di trasmettere un senso di robustezza e di sicurezza tanto che, una volta a bordo, risulta spontaneo sentirsi molto protetti. La sensazione è ulteriormente amplificata dalla presenza di numeroso tientibene che, oltre a facilitare le operazioni di pesca (nel caso la versione scelta sia la “fisherman”), aumentano la sicurezza reale e percepita.

