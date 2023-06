Dopo il successo riscosso all’esordio in occasione del Boot 2023 di Dusseldorf, l’Invictus TT420 si appresta a debuttare al prossimo Cannes Yachting Festival nella sua speciale colorazione Vogue White.

Invictus TT420: caratteristiche

Le linee tese ed essenziali di questo nuovo 42 piedi sono quelle distintive delle carene Invictus, che uniscono stile e attenzione alle prestazioni. A caratterizzare il profilo della Invictus TT420, che riprende gli stilemi della sua sorella maggiore TT460, è il tratto elegante del parabrezza, che trova continuità nell’hardtop in carbonio e che dà ulteriore slancio alla massa possente di questo modello.

Il parabrezza integrale in cristallo con tergicristalli, in particolare, rappresenta una soluzione inusuale su una barca di queste dimensioni e protegge durante la navigazione, assicurando al tempo stesso una corretta circolazione d’aria quando in rada, tramite un sistema di apertura frontale.

La coperta, caratterizzata sull’intera lunghezza da un comodo camminamento perimetrale protetto da alte murate, accoglie a prua un ampio prendisole convertibile in chaise longue: in questo modo è stato creato un angolo romantico e suggestivo per apprezzare la navigazione in totale comodità oppure sorseggiare un tranquillo aperitivo; a centro barca, grazie ai tavolini abbattibili, la spaziosa dinette può convertirsi in un grande spazio per il relax riparato dall’hard top.

Alla stessa altezza, le murate possono essere dotate opzionalmente di due terrazze laterali abbattibili, aumentando così lo spazio vivibile a bordo, ma soprattutto offrendo una percezione di apertura verso l’esterno che si apprezza al massimo durante il pranzo e il relax: una soluzione che abbatte l’ideale barriera verso l’ambiente circostante.

La spiaggetta poppiera è rivestita in teak, come pure tutto il ponte; il cantiere ha previsto la possibilità di dotarla di un dispositivo idraulico di movimentazione per facilitare la risalita a bordo e la gestione del tender: una dotazione rara da trovare su questa categoria di barche, come pure è rara la presenza di un vero e proprio garage capace di ospitare un tender di 2,10 metri. L’Invictus TT420 prevede una motorizzazione entrofuoribordo con due propulsori D6 Volvo Penta da 440 cavalli.

Internamente, Christian Grande ha optato per una soluzione open space, che entrando mette in evidenza la spaziosa zona living, con divani a U che, ruotando, si trasformano sorprendentemente in un comodo letto matrimoniale; a poppa troviamo invece una cabina con letti separati. Le generose murate hanno permesso di ottenere interessanti altezze interne che hanno consentito di ricavare un ampio bagno con doccia separata.

