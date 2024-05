Baglietto Akula: varato il terzo yacht della serie T52

Baglietto ha recentemente varato Akula, il terzo esemplare della serie T52, lo yacht con il design firmato da Francesco Paszkowski per gli esterni e Enrico Gobbi per gli interni.

Baglietto ha recentemente celebrato il varo del terzo esemplare della sua serie T52, avvenuto sotto gli occhi attenti delle maestranze del cantiere, che anticipa la cerimonia ufficiale di consegna, programmata per l’inizio dell’estate, quando lo yacht sarà formalmente consegnato al suo armatore.

Il nuovo T52 si distingue per il suo colore grigio scuro, che gli conferisce un aspetto potente e aggressivo, simbolo di una personalità forte e decisa. Il design esterno dello yacht è opera di Francesco Paszkowski, mentre gli interni portano la firma di Enrico Gobbi, Team for Design. Questa sinergia tra designer di fama ha dato vita a un capolavoro di estetica e funzionalità.

Oltre al design accattivante, il T52 incorpora numerose innovazioni che migliorano l’esperienza a bordo mantenendo le caratteristiche distintive che hanno reso celebre questa linea. Tra queste, spicca la poppa aperta con un beach club su tre livelli e lo sky lounge sull’upper deck, che offre una vista panoramica grazie a finestrature a scomparsa totale. Questi spazi sono progettati per garantire una connessione continua con il mare.

Particolarmente degna di nota è l’area poppiera, trasformata in una palestra con vista mare, che sostituisce il tradizionale garage. Questa innovazione non solo aumenta lo spazio dedicato al benessere a bordo ma permette anche di spostare i due jet ski e un tender di 5,5 metri a prua, ottimizzando gli spazi e migliorando l’accessibilità per il divertimento acquatico.

Fonte Baglietto

Copyright Image: Sinergon LTD