Extra X96 Triplex: il nuovo yacht comodo, spazioso ed elegante

La nuova linea Extra è specializzata nello sviluppo di yacht di lusso dai 76’ ai 130’ con interni ed esterni dalla massima abitabilità e con bassi consumi di carburante.

Extra X96 Triplex: il brand di ISA Yachts presenta il nuovo yacht dove i volumi ed il confort di bordo raggiungono la massima espressione sia in termini di spazi che di moderna eleganza. Francesco Guida ha curato le linee esterne mentre lo studio Hot Lab ha firmato gli interni. Le linee Extra si contraddistinguono per l’accattivante design del profilo che esprime la sua spiccata personalità distinguendosi già da subito per la sua unicità.

Contrasti raffinati tra le chiare e morbide superfici bianche di vetroresina e le eleganti vetrate scure che donano una ineguagliabile luminosità e panoramicità agli esclusivi living interni. Extra X96 Triplex risulta una barca comoda, spaziosa, elegante, disegnata senza concessioni a mode o a semplificazioni tecniche, in definitiva una barca matura e ben costruita.

Tinte tra il terra bruciata e il sabbia, legni dall’essenza naturalmente desaturata, bianchi opachi e metalli neri, a creare contrasti netti eppure pacati. Il tutto accompagnato da colori freschi per il decor: blu, turchese, verde acqua.

Lo stile cede qualche passo a richiami classici, come nella posa del parquet, nelle linee morbide ed arrotondate, nella ricchezza dell’allestimento e nell’abbondante uso di elementi decorativi tradizionali: quadri, vasellame, lampade a parete. E tuttavia tale classicismo resta ben all’interno dei canoni dello stile moderno, creando una omogeneità di elementi che rendono ogni ambiente ricco ed elegante ancorché sempre di semplice e naturale vivibilità.

Extra X96 Triplex: caratteristiche

Nel main deck di Extra X96 Triplex, il pozzetto dispone di un grande divano freestanding ed è connesso all’ampio salone con scenografico divano a C e poltrona occasional attraverso una porta vetrata scorrevole. Il TV a scomparsa è celato all’interno della consolle a dritta. La pantry si trova a centro barca, è ampia e spaziosa e garantisce un accesso separato alla zona equipaggio che dispone di tre cabine e tre bagni, dinette e lavanderia.

Grazie ad un baglio massimo di ben 7,6 metri, la cabina armatoriale posizionata a prua sul ponte principale è la più ampia nella categoria per barche al di sotto dei 30 metri. È completa di un grande guardaroba separato con vanity ed è stata disegnata per garantire la massima privacy ai suoi occupanti.

Il ponte superiore si presenta come un’ampia area living en plain-air grazie alle finestrature apribili in grado di creare un’unica grande area con il pozzetto, dotato di divano componibile, bar e di un tavolo da pranzo per 12 persone. Su questo ponte si trovano anche la plancia di comando e la galley, quest’ultima può comunicare direttamente con la dining area attraverso una grande finestratura che dispone di un meccanismo up/down.

Una seconda zona relax, con maxi prendisole è stata creata a prua. Al di sotto della quale troviamo il tender da 4.35 metri. Il sun deck, dotato di due aree prendisole e zona living, propone un punto di osservazione privilegiato per godere appieno di una crociera in pieno comfort e privacy.

Sottocoperta troviamo quattro cabine ospiti: due cabine VIP con letto centrale e due cabine con letti singoli, tutte dotate di bagno.

L’impianto di propulsione del semi-dislocante di X96 Triplex può fare affidamento su tre potenti motori Volvo Penta IPS da 1000 cavalli ciascuno in grado di spingerla fino a una velocità massima di 17.5 nodi e una di crociera di 12 nodi.

La gamma Extra Yachts oggi dispone di tre diverse linee: Fast, Loft e Triplex. Ognuna di esse accoglie diversi modelli per regalare ai propri ospiti l’emozione di vivere a pieno il contatto con la natura, creando un intenso feeling con il mare sia in navigazione che alla fonda, grazie al massimo comfort offerto dalle ampie volumetrie interne ed esterne.

